Koke: "Estoy seguro de que Gabi va a ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid"

El futbolista del Club Atlético de Madrid Jorge Resurrección, 'Koke', se mostró convencido de que Gabriel Fernández, 'Gabi', que este martes confirmó su salida del club rojiblanco al Al Saad catarí, será "el próximo entrenador" del conjunto madrileño, en un acto donde Juanfran Torres y Saúl Ñíguez también quisieron despedirse del capitán colchonero.

"Sabes que soy de pocas palabras, has sido como un hermano mayor. Te vamos a estar esperando todos los atléticos, estoy seguro de que vas a ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid", afirmó un emocionado Koke.

Saúl, por su parte, también tuvo palabras de agradecimiento al que hasta este martes ha sido su compañero. "Son muchos años contigo, hay que ser conciso en estos casos. Gracias por representar al Atlético mejor que nadie, es una pena que la despedida no haya podido ser mas grande, estos años han sido mágicos", apuntó el ilicitano.

Juanfran se dirigió al madrileño como un compañero "humilde" y "trabajador". "Es duro, has dicho que es un privilegio jugar aquí, pero también ha sido un privilegio estar a tu lado, hemos vivido cosas increíbles. A este club solo pueden venir los mejores, los más humildes y trabajadores, como tú. Espero que tus padres estén orgullosos de ti, te queremos mucho. Ahora tenemos uno menos para jugar a la 'pocha', te deseamos lo mejor", manifestó el de Crevillente.

Precisamente, el lateral fue el encargado de introducir un vídeo en el que se recogieron mensajes de despedida de algunos integrantes de la plantilla atlética, como Diego Godín, Lucas Hernández, Jan Oblak, Antoine Griezmann, José María Giménez y Fernando Torres. Ya por último, Koke, Saúl y Juanfran entregaron a Gabi la nueva camiseta del conjunto madrileño con el número 14 y un "Gracias capitán" en el dorsal.

ANTONIO LÓPEZ: "TUVE LA SUERTE DE ENTREGARTE ESTE BRAZALETE"

El ex jugador rojiblanco Antonio López también estuvo presente en el acto. El que fuera lateral izquierdo del cuadro colchonero dejó la capitanía del club madrileño en detrimento de Gabi. "Ha sido un orgullo tenerle como compañero, estoy más nervioso casi que cuando me retiré. Todo lo que han hablado de ti se queda corto, eres muy grande, seguro que vas a dejar huella donde vayas", indicó.

El de Benidorm se mostró orgulloso del ya ex jugador del Atlético. "No solamente eres un gran capitán sino también una gran persona. Yo tuve la suerte de darte ese brazalete, todos sabíamos que ibas a ser un gran capitán. Has inculcado los valores del Atleti a todas las personas. Somos amigos y estoy muy orgulloso de ti", sentenció.