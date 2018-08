Kroos: "Es un reto mostrar que también somos un gran equipo sin Cristiano"

Publicado 16/08/2018 13:24:28 CET

BERLÍN, 16 Ago. (dpa/EP) -

El centrocampista alemán Toni Kroos ha tildado como "gratificante" el reto de seguir siendo un gran equipo sin Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, además de querer seguir cumpliendo objetivos con la selección alemana, en la que "sobre todo después del Mundial" ha dudado su continuidad.

"Es un reto gratificante mostrar que también sin Cristiano somos un gran equipo. Estoy convencido de ello y estamos ansiosos por ver cómo podemos lograr los casi 50 goles por temporada que él garantizaba", declaró en una entrevista con el diario alemán 'Bild' este jueves.

El internacional alemán de 28 años, campeón del mundo en 2014, desveló que pensó en abandonar la 'Mannschaft' en los últimos meses, pero que su mujer lo convenció para que no lo hiciera.

"Ya antes del Mundial de Rusia, y sobre todo después de él, pensé en ello. Me di cuenta de que necesito más descanso que en los últimos cinco o seis años para poder jugar la siguiente temporada al mismo nivel", se sinceró sobre su continuidad con Alemania, y en la que su mujer tuvo un papel fundamental.

"Mi mujer, que es la primera que se alegraría de que estuviese más en casa, fue la primera que me dijo: 'Cariño, no puedes dejarlo así'", explicó. También sobre el futuro de la selección alemana, el ex del Bayern recalcó que debe seguir mejorando en defensa y ser más "codiciosa" y "concluyente" a la hora de marcar goles.

Por último y con respecto a su compañero Mesut Özil, quien dijo adiós a la selección este verano aludiendo faltas de respeto y racismo por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Kroos indicó que el jugador turco-alemán es "un buen chico" y que no se merecía esa salida del equipo, aunque la forma en la que se despidió, con una carta en Twitter, "no fue la correcta".