Laporta, sobre el 'clásico': "Tenemos que tener los pies en el suelo e intentar ganar"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró hoy, en el transcurso de un acto publicitario, que el equipo azulgrana tiene que "tener los pies en el suelo" e "intentar ganar como sea" el clásico del próximo sábado en el Camp Nou contra el Real Madrid del recién llegado Juande Ramos.

"Me preocupa que parece que hay la obligación de ganar y por lo que parece por goleada. Tenemos que tener los pies en el suelo e intentar ganar. Será un partido complicado, y tendremos la oportunidad de ganar igual que las tendrán ellos", aseguró al respecto.

En este sentido, el presidente blaugrana reiteró en no lanzar las campanas al vuelo y en pedir prudencia. "Pienso que tenemos que tocar de pies en el suelo y acabar con la opción generalizada que hay de que tenemos que ganar por goleada. Tenemos que ganar como sea, dentro de la deportividad, y creo que es lo que conseguirá nuestro entrenador", comentó.

Para Laporta, lo importante es conseguir la victoria y poner tierra de por media respecto a los perseguidores en la Liga BBVA. "La verdad es que pienso que lo importante es llevarse los tres puntos. Lo pensamos todos los barcelonistas. Si ganamos, nos pondremos con una distancia considerable y espero que ayude a aumentar la distancia con el segundo clasificado. Si luego sale un buen partido y hay un resultado bueno para el Barcelona, perfecto. Pero nos tenemos que concentrar en hacer un partido serio", señaló.

"Ellos intentarán coger impulso en el partido del Camp Nou y tendremos que estar atentos, con máxima atención para intentar ganar el partido", añadió en el aspecto meramente deportivo.

En cuanto a la destitución del técnico alemán Bernd Schuster al mando del equipo 'merengue', y como colega de Ramón Calderón, aseguró que, pese a desconocer en profundidad la situación, si el presidente blanco lo ha decidido así, "será porque cree que es bueno para sus intereses". "Somos los primeros que queremos lo mejor para nuestros clubes, y tomamos las decisiones que creemos que son mejores", aseguró.

Preguntado por el partido del año pasado en el Santiago Bernabéu, se quedó momentáneamente en silencia para sentenciar: "Ocurrió". "Además, nosotros actuamos como deportistas y nos dolió, sobre todo, la derrota. Esperamos que esta vez no ocurra lo mismo. De los partidos del Bernabéu prefiero acordarme del 0-3. Son estos los recuerdos que tengo", señaló.

Sobre si espera un buen año para el FC Barcelona, aseguró que no se atreve a pensarlo. "Ni lo pienso. No me atrevo a pensarlo. La experiencia que tenemos acumulada desde hace años nos hace vivir el presente y como mucho el futuro inmediato. Es bueno que vivamos y disfrutemos el presente, porque el fútbol cambia", concluyó.