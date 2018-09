Laporte recuerda que su decisión de jugar con Francia es "para siempre"

Publicado 18/09/2018 19:14:29 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Manchester City Aymeric Laporte dijo este martes que su decisión de ser internacional con Francia es para "siempre" pese a que todavía no haya debutado con la vigente campeona del mundo y cree que "no es posible" dar marcha atrás y hacerlo con España.

Laporte, que barajó esta posibilidad en el pasado dado el interés de Julen Lopetegui en convocarlo, apostó por 'les bleus' y fue citado por Didier Deschamps en dos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia. Sin embargo, el exjugador del Athletic Club no llegó a disputar un solo minuto con Francia.

Esta circunstancia permitiría a Laporte enfundarse 'La Roja' incluso habiendo jugado en las categorías inferiores francesas. No obstante, el defensa central cree que esto no es posible. "A nivel de la selección, no tengo ninguna novedad. Sobre lo que se ha dicho respecto a España (...) no creo que sea posible", dijo en la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' contra el Olympique de Lyon de este miércoles.

"Hasta el momento, y creo que para siempre, la decisión será la selección francesa", añadió Laporte, que también fue preguntado sobre si piensa que será llamado por Deschamps. "Sobre si iré o no convocado, eso no depende de mí, sino del seleccionador", añadió el zaguero de 24 años.