Larrivey: "El árbitro nos perjudicó ante el Real Madrid"

Publicado 27/04/2015 16:29:33 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta de Vigo Joaquín Larrivey ha afirmado que el árbitro andaluz Pedro Jesús Pérez Montero "perjudicó" al equipo gallego en la derrota del domingo en Balaídos ante el Real Madrid (2-4) al no pitar un penalti del alemán Toni Kroos al chileno Fabián Orellana con 2-3 en el marcador, así como al intervenir en otras pequeñas jugadas que, en opinión del ariete argentino, fueron marcando el duelo.

"Yo estaba al lado de Fabián cuando fue la jugada del penalti y fue bastante clara, porque le había ganado la posición. Es un jugador frágil, de poca estatura y poco peso, y es más fácil derribarlo. Hablando, todos llegamos a la misma conclusión: el árbitro nos perjudicó", declaró en la rueda de prensa ofrecida en A Madroa.

Además, el argentino destacó el penalti no pitado como "una jugada clave". "Nos ponía 3-3, yo estaba al lado y para mí fue muy claro. Después lo veo en la tele y no es tan claro como lo había visto dentro del campo. Es una jugada trascendental. Más allá de eso, hubo jugadas que generalmente pitan para un lado y para el otro no. Confío en que, como cualquier jugador, haya tenido un mal partido", dijo sobre el colegiado andaluz Pedro Jesús Pérez Montero.

En este sentido, Larrivey explicó que sintió que "había una tendencia a pitar más fácilmente faltas a nosotros que al Madrid", aunque creen "en la buena fe del árbitro". "Ha tenido un mal día y nos ha perjudicado en una jugada clave, y en otras tantas jugadas que no fueron tan determinantes. Son pequeñas jugadas que fueron marcando y que ante esta clase de equipos marcan una pequeña diferencia. Nos ponía 3-3 y podría haber sido otra historia", afirmó.

"Estamos un poco tristes por el resultado pero las sensaciones son muy buenas por haber hecho un buen partido y jugado de igual a igual a uno de los mejores equipos del mundo. Queríamos acercarnos a los equipos que están por encima y nos vamos con un sabor amargo", subrayó.

A pesar de todo, alabó el trabajo del equipo. "Con el 2-4 mantuvimos siempre la misión de acercarnos. No es poco ante un rival infinitamente mayor en presupuesto y que cada año compra a los mejores jugadores del mundo", manifestó antes de definir su golpe con Sergio Ramos y el particular vendaje con el que jugó el duelo como una de tantas "situaciones curiosas". "Me había quedado sangre en el pelo y estaba manchando la camiseta", explicó.

Por otra parte, reconoció que tienen "muchas ganas y mucha ilusión" para el partido del miércoles ante el Málaga. "Es un partido que nos va a marcar para lo que queda de temporada. Estamos con ganas de revancha y de prolongar estas sensaciones de buen juego que hemos tenido en los últimos partidos. Estamos muy esperanzados de hacer un buen partido y de conseguir un buen resultado que nos mantenga expectantes para el tramo final de Liga".

"Para nosotros es una final, porque es seguir las expectativas o una utopía si perdemos. Queremos alcanzarlo, para nosotros es un partido importantísimo que vamos a afrontar una final", prosiguió sobre las opciones europeas del cuadro del 'Toto' Berizzo.

Por último, habló de su continuidad en el conjunto celeste. "El futuro está acá. Cuando firmé dije que quería acabar mi contrato, establecerme en un lugar. En el fútbol nunca se sabe, pero mi intención es quedarme acá. Es un lugar en el que me siento feliz y muy querido, tanto dentro del vestuario como fuera. Me siento bien, mi familia lo sabe, y ojalá que me pueda quedar", concluyó.