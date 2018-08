Layún: "El Villarreal supone un paso adelante en mi carrera"

Publicado 31/07/2018 18:47:06 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa mexicano Miguel Layún ha señalado este martes que su fichaje por el Villarreal CF supone "un paso adelante" en su carrera y ha destacado tanto la "seriedad" como "familiaridad" del club castellonense, lo que ha permitido que el jugador se sintiera "valioso e ilusionado".

"Estoy muy agradecido al club por el trato que me ha dado desde el inicio. Han sido muy cercanos y claros, lo que ha propiciado que el acuerdo con el club se hiciera efectivo muy rápido. Además, la seriedad y familiaridad del club han permitido que me sienta valioso, y estoy ilusionado por recalar en el Villarreal. Es un club importante y supone un paso adelante en mi carrera", declaró Layún durante su presentación en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica.

Antes de recalar en la entidad 'grogueta', el internacional con la 'Tricolor' reconoció haber pedido referencias del club a sus compañeros de selección y exjugadores amarillos, Giovani y Jonathan dos Santos. "He hablado con ellos y me han asegurado que había buen ambiente y que era un club muy familiar", indicó.

El jugador mexicano destacó el grupo humano que conforma el vestuario del conjunto amarillo. "Hay una gran calidad humana. Desde el primer día, los compañeros me han tratado como si me conocieran de toda la vida, por lo que el ambiente es estupendo. Aquí he tenido una gran aceptación y la verdad es que es el lugar donde más rápido he encajado", admitió.

Layún se mostró muy ambicioso de cara a la nueva temporada. "Personalmente, me gusta soñar y aspirar a lo mejor. Sería un privilegio formar parte del equipo que consiga el primer título para el club. No obstante, hay que ir paso a paso. Lo que más me ha gustado del Villarreal es la humildad que tiene el club. Primero hay que ir a por la permanencia y luego ya pensar en puesto europeos y todo lo que viene. Hay que soñar, pero también ser humilde", manifestó.

Además, Layún se definió como un futbolista polivalente: "Me siento bien en diferentes posiciones. En el Mundial jugué tanto de extremo derecho como de lateral, pero estoy a disposición de jugar de lo que el míster me pida. Soy un lateral que tiene mucha tendencia ofensiva, y un volante mixto ya que me gusta entrar al área y buscar el gol, pero también tener ese sacrificio para defender", sentenció.