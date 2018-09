Leo Franco: "Pedí a los jugadores la valentía de jugar"

Publicado 02/09/2018 22:00:36 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Leo Franco, valoró en especial la primera parte del Camp Nou este domingo, una tercera jornada de LaLiga Santander en la que cayeron de manera "abultada" y dolorosa (8-2), pero en la que tuvieron "la valentía de jugar".

"En este partido pedí a los jugadores la valentía de jugar, de enfrentarnos al mejor equipo del mundo y con esa primera parte que hicimos, lo conseguimos", indicó en rueda de prensa, después de un choque en el que se fueron al descanso con 3-2 en contra.

Franco no ocultó que el resultado "duele", pero valoró el esfuerzo de los suyos. "El resultado es abultado y duele, pero estoy agradecido con el esfuerzo de mis jugadores. Han seguido corriendo y luchando a pesar de los minutos y del resultado", afirmó.

"Quiero destacar el esfuerzo de todos, la actitud y el compromiso que tuvieron. A pesar del resultado, mantuvieron siempre esa mirada hacia delante. Mantuvimos una idea, fuimos valientes y supimos ir hacia delante. Hay que ser muy maduro para hacer eso, y el equipo ha demostrado que lo es", añadió.

El técnico argentino insistió en que el resultado manda, pero destacó que pudieron plantar cara su prestigioso rival. "No es fácil encajar este resultado para ningún equipo. A mí no me enseñaron a perder y me molesta, pero trato de buscar las cosas por aprender y positivas que necesita el equipo. Por fases del partido, tuvimos un gran encuentro, se vio a un equipo que le plantaba cara al Barça. Por eso tenemos que reponernos de esta derrota", finalizó.