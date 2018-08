Lewandowski critica a la directiva del Bayern, pero garantiza su continuidad

Publicado 22/08/2018 13:06:27 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 22 Ago. (dpa/EP) -

El delantero polaco del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, ha admitido sentirse un tanto decepcionado con la directiva del club por no sentir su respaldo durante la pasada temporada, aunque ha descartado abandonar el club alemán.

En una entrevista publicada este miércoles por la revista 'Sport Bild', Lewandowski echó en cara a la directiva del Bayern el escaso apoyo recibido durante la pasada temporada.

"En abril y mayo casi todo el mundo me criticaba y no me sentí arropado por el equipo, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marqué ningún gol y, de repente, esto supuso para todo el mundo abrir fuego contra Lewandowski", lamentó el internacional polaco.

El ariete dijo que tenía la sensación de contar con "cero confianza" por parte de club y reconoció que hubo momentos en los que no estuvo a gusto en Múnich. "Ese momento no vi a nadie que me respaldase, tampoco ningún miembro de la cúpula del Bayern", agregó en relación a las críticas que recibió tras una mala actuación contra el Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones.

Lewandowski, que este martes cumplió 30 años, aclaró no obstante que descarta abandonar las filas del club germano. "Me he dado cuenta de que los aficionados están conmigo y de que se me quiere. No voy a meterme nunca con el equipo y ya no pierdo el tiempo pensando en el extranjero", apuntó a continuación, después de que durante semanas se especulara con su posible fichaje por el Real Madrid.