Lopetegui: "En esta fase de preparación buscamos consolidar conceptos e ir creciendo como equipo"

Publicado 01/08/2018 10:50:15 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, valoró de manera positiva la derrota en el primer partido de la pretemporada contra el Manchester United (1-2) interpretando que en esta fase de la pretemporada buscan "consolidar conceptos e ir creciendo como equipo", además de señalar un "comportamiento más que aceptable".

"Todos queremos ganar siempre, pero en esta fase de preparación buscamos consolidar conceptos e ir creciendo como equipo. Hay que tener en cuenta algo importantísimo en estos momentos como que era su quinto partido de pretemporada y el primero nuestro", explicó contextualizando la derrota en el encuentro disputado en Miami, Estados Unidos.

El Real Madrid no pudo remontar los goles iniciales de Alexis Sánchez y Ander Herrera en la primera media hora. Karim Benzema, al filo del descanso, marcó a pase de Theo Hernández el 1-2 definitivo ante el Manchester United de José Mourinho.

"El equipo ha tenido un comportamiento más que aceptable en todos los sentidos; en el físico y en lo táctico. Creo que hemos dominado. Ellos han tirado a puerta creo que dos veces y en la segunda parte han superado pocas veces el centro del campo, mientras que nosotros hemos tenido innumerables situaciones de gol", argumentó.

El técnico de Asteasu quiso subrayar la juventud con la que afrontó el encuentro. "Hemos tenido personalidad, arrancando la segunda parte con un equipo que no llegaba a los 20 años de media. No ha habido ningún lesionado y hay cosas positivas. En el Real Madrid, todos queremos ganar, pero no es lo más importante ahora, y sí otras cuestiones que nos hacen estar contentos y dar pasos adelante", dijo.

Uno de los jóvenes, aunque jugó de titular, fue Vinicius Júnior, quien para el entrenador del Madrid hizo "un buen partido". "Creo que ha hecho un buen partido. Al principio le ha costado, como a todo el equipo, hemos empezado muy tibios. Luego ha ido entrando en el partido y ha dejado detalles interesantes. Es un chico muy joven, tiene muchas condiciones y se tiene que ir adaptando a la realidad de nuestro fútbol y de lo que le pedimos", explicó sobre el brasileño.

Preguntado sobre si la marcha de Cristiano Ronaldo merma las facultades del equipo, el preparador blanco responde que su baja supone un reto. "Intentaremos reinventar el equipo sin Cristiano Ronaldo. Estamos encantados con la plantilla que tenemos. Creo que tenemos herramientas para afrontar este reto", analizó.

Sobre la posible llegada de un fichaje de renombre, Lopetegui está "encantado" con su plantilla. "Lo que tratamos de hacer es sacar el máximo provecho del equipo que tenemos. Estamos concentrados en quemar etapas entrenando y dando pasos hacia delante. Estamos encantados con el equipo que tenemos", aseguró.

Uno de esos nombres es Thibaut Courtois, el guardameta del Chelsea, aunque Lopetegui despejó hablar sobre rumores. "No voy a hablar en ningún momento de ningún jugador que no pertenecen al Real Madrid. Estamos encantados con nuestros porteros", aseveró.