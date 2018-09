Lopetegui: "Hemos decidido que juegue Courtois y la competencia es positiva"

Publicado 02/09/2018 0:02:25 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del Real Madrid, Julen Lopetegui, no quiso desvelar si a partir de ahora el portero belga Thibaut Courtois será el fijo titular, tras debutar este sábado en la victoria ante el CD Leganés (4-1) en la tercera jornada de LaLiga, ya que irán "decidiendo según avance la temporada" pues tienen "excelentes opciones en la portería".

"Hemos decidido que juegue Thibaut (Courtois). Tenemos excelentes opciones en la portería y la competencia es muy positiva. Keylor hizo un genial partido en Girona y la UEFA le ha reconocido como el mejor portero. Iremos decidiendo según avance la temporada. Trataremos de conseguir las mejores soluciones en cada partido", explicó sobre la titularidad de Courtois.

Ante el Leganés, marcaron Bale, Sergio Ramos de penalti y, por partida doble, Karim Benzema. "El gol es responsabilidad de todo el equipo. Hay jugadores que tienen más cercanía y facilidad pero es trabajo de todo el equipo. Tanto el trabajo defensivo como el ofensivo. Estamos felices por los que consiguen marcar, lo evitan o lo asisten. Queremos afianzar el espíritu de equipo", declaró.

El Madrid, que duerme el sábado como líder, controló gran parte del encuentro ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que tuvieron una buena etapa durante la primera parte. "Hemos hecho un buen partido. Excepto una fase en la primera parte. De un saque de banda, que ellos trabajan mucho, nos han sorprendido con el penalti. Hemos querido tener demasiada prisa y hemos sufrido alguna contra. El segundo gol nos ha dado tranquilidad. Hemos marcado goles, no hemos permitido mucho al Leganés llegar. En general, hemos hecho un buen partido", repitió.

El ex seleccionador nacional prioriza que poco a poco el equipo se va formando cada vez más. "Lo importante es los jugadores entienden lo que se les pide. Trataremos de seguir mejorando porque todos los equipos necesitan mejorar. Ahora perdemos muchos jugadores con las selecciones, pero cada semana y cada entrenamiento es una oportunidad para seguir creciendo", informó.

Sobre si Asensio y Bale son titulares fijos, Lopetegui indicó que "la palabra intocable no existe". "Tenemos muchísimos grandes jugadores. A veces, entra uno u otro. Tenemos variantes. Tener la posibilidad de tener buenos cambios puede ser definitivo", desarrolló.

Además, sobre Benzema dijo que no le había convertido en un delantero referencia. "No me atribuyas ningún mérito. Está ayudando al equipo y estoy encantado con él", respondió, además de añadir que "por qué no podría ser el Pichichi" a final de temporada. "Lo más importante es que el equipo marque goles. Él lo disfruta igual cuando no es él quien los marca. EL gol es algo trabajado por todo el equipo", puntualizó.

Sobre la actuación del VAR, que se empleó en la acción del 2-1 de Benzema, Lopetegui la calificó como una "situación nueva". "La tecnología ha conseguido corregir y conseguir más justicia. El gol era legal. El VAR corrige el error, que puede ocurrir porque somos humanos", exculpando así a la primera decisión de Jaime Latre, el colegiado del encuentro, que en un primer momento anuló el cabezazo del galo.

Por último, Lopetegui evitó dar las calificaciones de sus primeras semanas, emplazándolas "a final de temporada", pero valora positivamente "las ganas de trabajar" que tienen sus jugadores. "Quieren mejorar y aprovechar cada entrenamiento y eso es fantástico", se congratuló el guipuzcoano de Asteasu.