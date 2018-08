Lopetegui: "El resultado siempre es anecdótico en pretemporada"

Publicado 05/08/2018 9:44:02 CET

El Real Madrid superó por 3-1 al equipo turinés

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, describió de forma contenta aunque como algo "anecdótico" el 3-1 logrado por su equipo ante la Juventus en su segundo partido de pretemporada, disputado este domingo de madrugada en el FedExField de Landover (Maryland, Estados Unidos).

"Estamos contentos. El resultado siempre es anecdótico en pretemporada, pero prefieres ganar que perder. Hoy ha habido cosas muy positivas, pero siempre hay cosas que mejorar. El equipo ha dado pasos adelante ante un rival tremendo", comentó Lopetegui en la sala de prensa del FedExField tras su victoria ante el equipo turinés.

"Hemos encajado un gol con mala suerte al principio, pero luego hemos jugado con personalidad y tranquilidad para seguir creyendo en lo que trabajamos. Ellos tenían nueve jugadores titulares en el campo, con más ritmo y partidos. Es el equipo que más y mejor se ha reforzado en el panorama internacional. Nosotros hemos hecho un buen partido y hemos ganado", añadió el técnico merengue.

Además, destacó "el partido de Lucas Vázquez, Javi Sánchez, Reguilón, Nacho, Llorente, Valverde... no pondría el acento en un jugador". Y luego indicó que "todo el colectivo ha funcionado bien" ante una Juventus todavía sin Cristiano Ronaldo. "Estamos contentos con el partido que han hecho todos los jugadores", agregó Lopetegui.

"NOS ENCOMENDAMOS A LA VUELTA DE MODRIC"

Más tarde salió al paso de los rumores que situaban al croata Luka Modric en la órbita del Inter de Milán. "Lo contestó el presidente claramente y no tengo nada más que añadir al respecto. Modric es un futbolista extraordinario al que esperamos con los brazos abiertos. Hablé con él tras el excelente Mundial que hizo. Nos encomendamos a su vuelta y a empezar a trabajar desde el día 8, a ver si puede estar en el partido del 15", explicó.

"Luka es un jugador que me apasiona y me encanta. Creo que va a estar encantado de lo que se va a encontrar. Va a ser feliz jugando al fútbol en el Real Madrid. Luka es jugador del Real Madrid y no tengo ninguna duda de que lo seguirá siendo. Lo hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando sin ninguna duda", opinó.

Por otra parte, Lopetegui elogió a Marco Asensio. "Ha hecho un partido excelente, ha jugado en una posición menos habitual de lo que acostumbra, pero lo ha hecho bien. Estamos contentos con el partido que han hecho todos los jugadores. Hablar de falso nueve no me ha gustado nunca. Es una alternativa y la pretemporada sirve para estas cosas. Conmigo no es la primera vez que juega ahí. Probamos recursos dentro de la plantilla. Hoy ha estado muy bien", aseguró.

Después halagó al joven Reguilón. "Las decisiones las pasaremos cuando pase la pretemporada. Está aprovechando la oportunidad que tiene. Es un jugador canterano con mayúsculas. Está trabajando con corazón y le animamos a que siga así", señaló. Y por último, habló sobre los posibles refuerzos en la portería: "Cuando llegue, si llega, me lo preguntáis. De momento solo voy a hablar del buen partido que han hecho Keylor y Lunin. También están Kiko y Luca y solo hablamos de lo que tenemos".