Loren renueva con el Betis hasta 2022

Publicado 30/07/2018 17:19:25 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié ha anunciado este lunes la renovación del delantero malagueño Loren Morón, que seguirá ligado a la disciplina bética hasta 2022.

Loren llegó a la cantera verdiblanca en enero de 2015 para enrolarse en las filas del Betis Deportivo. Su progresión desde que aterrizara en los escalafones inferiores del Real Betis le llevaron en 2018 a debutar con el primer equipo.

Minutos después de firmar su nuevo contrato, el jugador se mostró muy feliz por seguir en el conjunto sevillano. "Estoy muy contento por esta oportunidad. Ahora, a seguir como estamos. La consolidación en el primer equipo ha sido en cuestión de meses, no ha llegado ni un año. Eso te hace valorar más las cosas. Estoy muy feliz por esta oportunidad, la afronto con mucha ilusión", afirmó.

El bético destacó que seguirá ofreciendo trabajo para ser pieza importante en el equipo de Quique Setién. "No sé dónde está mi techo ni me lo planteo. Estoy muy cómodo y muy a gusto. Eso es también gracias a los compañeros y al cuerpo técnico por la confianza que me están dando. Espero seguir así y aportar dentro del campo lo que pueda", señaló.

Loren se mostró también muy "ilusionado" por el futuro del club, que disputará este año la Liga Europa. "Estoy ilusionado por todo lo que viene. Estoy bien implantado en el equipo y tengo mucha confianza con todos. Estoy muy feliz por todo lo bueno que está pasándome. Hace unos meses no me esperaba esto, así que todo lo que ha llegado bienvenido es", indicó.

Además, el ariete opinó sobre las nuevas incorporaciones que se están produciendo en el club. "El grupo está muy unido. Tenemos un equipo increíble y encima los fichajes se han acoplado muy bien. Son tíos espectaculares y están formando más grupo todavía. Estamos ilusionados por lo que viene a este Betis, intentaremos hacerlo lo mejor posible", comentó.