"Quiero estar cuanto antes a disposición del entrenador"

Actualizado 26/01/2015 18:18:43 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fichaje del Real Madrid, el centrocampista brasileño Lucas Silva, ha asegurado que está "al ochenta por ciento físicamente" tras haber realizado parte de la pretemporada con su anterior equipo, el Cruzeiro, y que su intención es "estar cuanto antes a disposición del entrenador" para "ayudar al equipo" y "hacer historia" en el conjunto blanco, en el que reconoció que tratará de "seguir los pasos" de otro de los fichajes de la temporada en su puesto, el alemán Toni Kroos.

"He estado una semana de pretemporada con el Cruzeiro en la que he hecho mucho trabajo físico, pero también con el balón. Estoy preparado, al ochenta por ciento físicamente, y ahora lo que quiero es estar ya con mis compañeros lo máximo posible para estar a disposición del entrenador", explicó Lucas Silva sobre su estado en la rueda de prensa posterior a su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu.

El jugador de 21 años, que lucirá el '16', se describió como "un jugador muy técnico que guarda la posición en el mediocampo, con buen control de balón y pase largo", y que siempre intenta "mantener el equilibrio en el campo". Del mismo modo, aseguró que tratará de "hacer jugar al equipo" y "aprovechar el tiempo" en su nueva etapa en el conjunto blanco.

"Va a ser un placer muy grande estar junto a grandes jugadores como Toni Kroos, porque ha estado mucho tiempo a un alto nivel, y para mí es una meta y una responsabilidad estar a la altura. Confío en seguir sus pasos y quién sabe si acabaré jugando a su lado. Hay que ir paso a paso, ayudar al club y aprender. Llego para buscar mi espacio poco a poco", valoró el flamante fichaje madridista al ser preguntado por el alemán, con el que comparte demarcación.

Sobre sus primeras sensaciones como jugador del Real Madrid, Lucas Silva valoró que ha sentido "una confianza grande" por parte del club, que tratará de "retribuir en el campo" debido a que se siente "preparado" y llega "con ganas de hacer historia" como otros grandes brasileños que pasaron por el conjunto blanco, entre los que citó a Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká o Baptista.

"No he tenido contacto con el entrenador ni con mis compañeros. Creo que no debe ser mucho lo que tenga que cambiar o ajustar. Ha habido mucha especulación en la prensa, pero yo estaba muy tranquilo. Vi los comentarios del entrenador y creo que voy a ser muy útil esta temporada y que va a contar conmigo mucho", declaró sobre Ancelotti y su adaptación al juego del conjunto blanco, al que llega con ganas de "conquistar todos los títulos".

Finalmente, el mediocentro reconoció que había "otros clubes interesados" en ficharle, pero dejó claro que su sueño era jugar en el Real Madrid y que "cada vez más el fútbol sudamericano está al alza", debido a que "la competitividad es muy buena".