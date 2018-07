Luis Enrique: "Me veo más que preparado"

Actualizado 17/07/2018 19:06:13 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, y el resto del cuerpo técnico ha estado conociendo las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas, donde ha declarado que está "más que preparado" para el reto de devolver al combinado nacional "a la senda del triunfo".

"Como entrenador manifesté que era uno de mis objetivos, no sé si a corto, medio o largo plazo porque en el fútbol no puedes elegir cuándo es el mejor momento. Me veo más que preparado para afrontarlo, más que ilusionado para gestionarlo y estoy con muchísimas ganas de empezar", afirmó el técnico asturiano, de 48 años, en declaraciones a la RFEF.

"Hasta ahora, lo de ser seleccionador era una idea. Ahora ya tiene su poso y su responsabilidad. Estamos conociendo la residencia y todas las instalaciones en la que vamos a trabajar. Estoy muy contento. Hay mucho nivel y veo a la gente con muchas ganas de trabajar", reconoció Luis Enrique en su visita a la sede federativa situada en la madrileña localidad de Las Rozas.

Luis Enrique llegó a Madrid procedente de Barcelona en la mañana del martes y acto seguido se reunió con Robert Moreno (segundo entrenador), Rafa Pol (preparador físico), Jesús Casas (ojeador y analista) y Joaquín Valdés (psícologo). En Las Rozas le esperaba el también nuevo director deportivo José Francisco Molina para guiarle a través de la Ciudad del Fútbol.

"La selección es siempre algo especial. El hecho de poder representar a tu país y, además esta selección que viene de ganar recientemente muchas cosas y que es una referente en el mundo. Es un estímulo volver a meternos de nuevo en esa senda de ganar, de jugar bien al fútbol y de seguir en la línea de lo que ha hecho hasta ahora la selección. En eso estamos, vamos a ver si somos capaces", indicó.

Este jueves, a las 13 horas, tendrá lugar su presentación oficial como entrenador nacional ante los medios de comunicación. La España de Luis Enrique debutará en el mes de septiembre con una doble jornada de la nueva Liga de Naciones.

El primer partido será el sábado 8 de septiembre en el estadio de Wembley ante Inglaterra. El primer encuentro en territorio local se disputará tres días después ante Croacia en el estadio Martínez Valero de Elche, en la segunda jornada de la fase de grupos del nuevo torneo de la UEFA.