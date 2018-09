Luis Suárez: "Tenemos calidad y un grandísimo entrenador para ganar la 'Champions'"

Actualizado 04/09/2018 23:51:56 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Luis Suárez aseguró que tienen "calidad y un grandísimo entrenador para poder ganar la 'Champions'", además de confirmar que hay una "espinita clavada" después de que el Real Madrid haya conquistado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones de forma consecutiva.

"La 'Champions' es la que marca todo. Es una motivación extra el hecho de tener grandes rivales en el grupo para no relajarte. Tenemos suficiente calidad, equipo y un grandisimo entrenador como para poder levantar esa copa. La calidad hay que valorarla porque es espectacular, desde el portero hasta el último jugador", dijo Suárez en el programa 'Tu diràs' de RAC1.

"Lo que tenemos que hacer es poner esa calidad al servicio del grupo para conseguir lo que queremos. Sabemos que es muy difícil ganar la 'Champions' y que tampoco se gana por un solo jugador. Por más que Messi tenga su día al final siempre te puede jugar una mala pasada. Hay que ser compactos y trabajar todos juntos. Está claro que Leo se merece tener más 'Champions' de las que tiene. Está con muchas ganas de levantar copas y más después de ser el capitán este año", añadió.

En este sentido, el jugador charrúa admitió tener clavada "una espinita". "Lo que ha conseguido el Madrid te da más ganas de revertir la situación", dijo antes de ser preguntado por el equipo de Julen Lopetegui. "El Madrid es el Madrid y está por encima de lo individual (tras la salida de Cristiano). "Siempre el nuevo entrenador te genera ambiciones y hay que tener cuidado", avisó.

Además, Luis Suárez reconoció que se arrepiente por haber jugado partidos menos importantes en Liga la temporada pasada dada su amplia ventaja con el conjunto blanco. "Me arrepiento mucho de haber jugado contra el Leganés el año pasado y jugué todo el partido. Uno ya va siendo consciente de que todos esos pequeños detalles harán más regular a la plantilla. Yo quiero jugar todo, pero hay que estar preparado para los grandes partidos. Quieras o no te desgasta y luego pasa factura", espetó.

"NO ME MOLESTAN LAS CRÍTICAS"

Preguntado por su comienzo liguero, el uruguayo dijo que no le "inquieta" no marcar, aunque sabe que un delantero "vive del gol". "Me caliento cuando no estoy bien para el equipo. Es mi obligación, pero no me interesa pensar en eso ahora. Soy el primero que quiero marcar goles y cuando venga uno, vendrán muchos. No me molestan las críticas de la prensa, me molesta más cuando me lo pregunta mi hijo", dijo entre risas.

"Estoy muy feliz en Barcelona y siempre soñé con estar aqui. Le debo todo al club por cómo me han tratado. Es difícil decir que voy a acabar aquí mi carrera porque no la han podido terminar acá jugadores como Xavi o Iniesta, pero soy cosnciente de que además de estos grandes ejemplos, cuando no tenga el nivel yo mismo daría un paso al costado", anunció.

Por otro lado, cuestionado por varios nombres propios, Luis Suárez reconoció que Paul Pogba "sería bienvenido" en Can Barça, donde podría "competir más de lo que está compitiendo ahora", y dejó claro que respeta la decisión de Antoine Griezmann de seguir en el Atlético de Madrid. "Fue un poco sorpresa, pero se ha ganado el derecho a elegir su futuro. Aunque estaría encantado de la vida si viniese al Barça. Acaba de ganar el Mundial", recordó.

Por último, Luis Suárez tuvo palabras para su compañero Munir El Haddadi, que este año afronta el rol de delantero suplente en lugar de Paco Alcácer. "Es más maduro, está más centrado y ha vuelto más trabajador de cuando se fue hace un año. Es un jugador que le puede dar mucho al Barca. Tiene que seguir mirando y aprendiendo y cuando tenga los minutos debe aprovecharlos al máximo. Siendo el primer suplente titular del 9 es una linda oportunidad", finalizó.