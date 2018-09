Machín: "Les hicimos un poco peores de lo que en realidad son"

Publicado 20/09/2018 22:03:52 CET

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, explicó que hicieron al Standard de Lieja "un poco peores de lo que en realidad son" tras la goleada (5-1) en el primer encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa, además de lamentarse por las lesiones que está sufriendo sus jugadores, el último Ibrahim Amadou.

"Como digo siempre, no éramos tan malos como podía parecer por una derrota, ni ahora vamos a ser mucho mejores. Hay que tener calma y seguir una línea de trabajo. Delante tuvimos un rival que venía de la previa de Champions, su nivel ahí está y les hemos hecho un poco peores de lo que en realidad son gracias a nuestro esfuerzo", comentó.

El Sevilla empezó con una contundente victoria (5-1), ante el Standard de Lieja belga, su camino hacia la final de la Liga Europa, que en 2019 se disputará en Bakú, Azerbaiyán.

El equipo andaluz no está teniendo "fortuna" con las lesiones. En el encuentro de este jueves, Ibrahim Amadou, con una luxación, se ha añadido a la lista de bajas. "A ver si tenemos un poco más de fortuna, aunque no me gusta hablar de la suerte. Tener cuatro lesiones, por fracturas o luxaciones, es una situación muy extraña para el poco tiempo que llevamos de competición", dijo.

Además del camerunés, en la enfermería ya estaban el también mediocentro Máxime Gonalons (fractura de la cabeza del peroné), Sergio Escudero (luxación en el codo), el "jugador ideal para el carril" izquierdo y Gabriel Mercado (fractura en el cúbito).

Esta larga lista dificultan la labor al castellano-leonés. "Venimos de haber competido jueves y domingo prácticamente desde la pretemporada, ahora tenemos partido liguero intersemanal. Tenemos una exigencia muy grande. Estamos muy limitados y tenemos que intentar hacer encaje de bolillos para que las ausencias se noten lo menos posible".

El soriano, de 43 años, añadió que la lesión de Ibrahim Amadou "parece ser que es una luxación" y que después de que le corrijan la situación en el hospital, les informarán de cuánto tiempo estará de baja.

Lo que más le ha gustado a Machín es que "siempre se ha visto al equipo con unas señas de identidad de querer ir hacia delante y presionar arriba" y que habían sido "valientes", aunque también admite que deben "pulir más las marcar en los saques de esquina", tras el gol encajado y que suponía el 1-1.

Además de por el juego, la diferencia en el marcador también se ha visto en la calidad de existe en la plantilla hispalense. "La calidad de los futbolistas es súper determinante y hemos abierto el partido con un buen gol de Banega. Justo después del empate, el golazo de muchísima calidad del Mudo nos ha dado tranquilidad", aseguró.

El ex entrenador del Girona también reconoció la mejora en el segundo tiempo. "Corrigiendo alguna cosa en el descanso, hemos sido un equipo que llegaba una y otra vez al área rival, y hemos sido bastante más superiores que en la primera parte", contó.

Por su parte, Wissam Ben Yedder fue uno de los nombres del encuentro al anotar un doblete en la segunda parte. Para el delantero francés, Machín solo tiene buenas palabras. "Hay partidos más idóneos para determinados jugadores. Pensábamos que Ben Yedder podía tener su oportunidad y después de ganárselo en la media parte que jugó el otro día. En los entrenamientos también demuestra que está muy involucrado en la dinámica del equipo. Me alegro por él porque es un nuestro goleador histórico", sentenció.