Machín: "Este nuevo proyecto está aún un poco verde"

El entrenador del Sevilla FC, Pablo Machín, ha asegurado este miércoles que se toman al Újpest FC húngaro, rival en la segunda ronda previa de la Liga Europa y cuya ida se juega este jueves en el Sánchez-Pizjuán, como un contrario de "mucho nivel" para no darles ventaja, sin olvidar que su proyecto está todavía "un poco verde".

"Han hecho una buena eliminatoria anterior, es un equipo bastante físico, con altura y velocidad por las bandas. Hoy en día si estás ahí es por méritos y capacidad, así que nos lo tomamos como un rival de mucho nivel porque si no, les estaríamos dando ventaja. La única forma de salir es al cien por cien y con respeto", aseguró Machín en rueda de prensa.

El soriano destacó además que los húngaros tienen como principal peligro "un '9' rematador que domina el juego de espaldas" y cree que "intentarán defender cerca de su portería para salir a la contra". "Conociendo todo esto tenemos que ser dominadores y que esas virtudes no salgan a relucir".

El técnico hizo referencia al hecho de jugar el primer partido en casa y solicitó el apoyo de la afición. "Sé que es el primer partido y necesitamos hacer un buen partido y ojalá encarrilar la eliminatoria", apuntó.

"La afición ha demostrado muchas veces que es fiel y sabe cuándo el equipo le necesita. Empezamos un nuevo proyecto que está un poco verde todavía y les necesitamos para ir en volandas. Pienso que serán ese jugador número 12", señaló al respecto.

En cuanto al estado de los jugadores lesionados, reconoció que lo de Jesús Navas "era más precaución que molestias". "Éramos precavidos para evitar una recaída pero ya se entrena con normalidad", afirmó, mientras que sobre el estado físico de Amadou, uno de los últimos fichajes del equipo de Nervión, afirmó "se ha hecho pruebas" y que esperarán "el diagnóstico para decidir".

"Con los que acaban de llegar del Mundial hay que ser objetivos. No estarán en las mejores condiciones, pero quizás alguno de ellos pueda entrar ya y aportar", remarcó respecto a Kjaer, Mercado, Banega y Muriel, que estuvieron en Rusia y empezaron a entrenar el lunes.

Machín no quiso dar pistas sobre el once porque dejó claro que su "labor es tenerlo pensado y repensado". "Lo tengo claro basándonos en las circunstancias, las alturas del campeonato y la plantilla que tenemos", admitió, sin esconder que los canteranos les están "ayudando mucho" y van a "seguir" haciéndolo. "Ojalá se ganen el derecho de seguir haciéndolo no sólo en los entrenamientos sino en el campo, que es donde todos quieren estar", deseó.