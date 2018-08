Maradona, molesto por no entrar en las quinielas para dirigir a Argentina: "Por la selección, doy la vida"

Publicado 07/08/2018 16:14:36 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Diego Armando Maradona se ha mostrado dolido por el hecho de no estar entre los candidatos de la prensa argentina para dirigir a la albiceleste, y ha afirmado que por ella da "la vida", aunque ha recordado que todavía tiene tres años de contrato con el Dínamo de Brest bielorruso.

"Me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba, y pareciera que ahora él ya no me conociera. Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros extécnicos de la selección, pero no de mí. Este es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos", señaló en la red social Instagram.

'El Pelusa', campeón del mundo en 1986, dirigió al combinado argentino entre 2008 y 2010, año en el que abandonó el banquillo después de que el país cayese eliminado en cuartos del Mundial de Sudáfrica ante Alemania.

Ahora, Maradona, tras su experiencia en Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasl (2011-12) y el Al Fujairah (2017-18), dirigirá al Dínamo de Brest bielorruso. "De todas maneras, yo tengo un contrato de tres años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida", recalcó.

Por otra parte, el astro argentino explicó que ha sido sometidos a varias intervenciones en la boca. "Estoy recuperándome de dos operaciones que tuve con mi dentista, el Dr. Braverman, para poder empezar a ver jugadores para mi equipo, el Dínamo Brest", manifestó.

"La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Así que quiero recuperarme y ponerme 10 puntos. Por esto es que no estoy yendo a los programas de TV, que me invitan, y estoy hablando por las redes sociales", concluyó.