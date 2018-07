Maradona: "No tolero que no se valore a Messi por no ganar un Mundial"

Actualizado 26/01/2017 20:18:59 CET

"Es lo más grande que vi en mis 56 años"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador argentino Diego Armando Maradona dijo este jueves que no tolera que "no se valore a Messi por no ganar un Mundial" además de asegurar que es "lo más grande que ha visto" en el mundo del fútbol en sus 56 años de vida.

"No tolero que no se valore a Messi por no ganar un Mundial. Nunca vi a alguien como él. Es grande con o sin Copa del Mundo", manifestó el que también fuera seleccionador de la albiceleste en declaraciones a TyC Sports que recoge Europa Press.

"Lo que hace Messi no se lo he visto hacer ni a Cruyff, ni a Ronaldinho ni a Maradona ni a nadie", añadió el 'pelusa', que "agradece" ser argentino. "Tenemos al Papa Franscisco, a Leo Messi y a mí", añadió Maradona entre risas.

"¿Por qué le tenemos que meter la mochila a Messi de que si no gana la Copa del Mundo no es fenómeno? Yo la gané con Giusti, Burruchaga, Pumpido, Ruggeri y varios más...", afirmó Maradona en defensa del '10' del Barça.

Además, en otro orden de temas, dijo que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que le designe para la AFA. "Infantino me dijo que no le va a temblar la mano. 'Ni siquiera si venís vos arrodillado', me avisó. El problema es que hay dirigentes que tienen doble cara", espetó.