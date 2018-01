Marcelino, sobre su accidente: "Tres personas volvimos a nacer"

Publicado 05/01/2018 15:03:33 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que las tres personas, incluido él, que viajaban en el coche que sufrió un duro accidente el pasado 23 de diciembre han vuelto "a nacer", y ha agradecido las muestras de "cariño" de todo el mundo, además de afirmar que el argentino Luciano Vietto llega al equipo para ayudarles a "mantener una mayor competitividad".

"Los días van pasando, físicamente cada vez estoy mejor, limitado porque tengo dolores cervicales de mínima importancia y mentalmente superando un momento complicado, ya pasó un tiempo y he de ver el lado positivo. Tres personas volvimos a nacer", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Girona en Mestalla (16.15 horas).

Así, el preparador asturiano ha agradecido el cariño de "todas las personas que se interesaron" por su salud y la de su familia. "Recibí muchas llamadas y mensajes, siento no haber podido contestar a todos, pido perdón. Y quería agradecérselo a los médicos, enfermeras y auxiliares del hospital San Pedro de Logroño, así como a los del hospital Begoña y Cabueñes de Gijón. Es de agradecer en momentos de dificultad recibir tanto cariño", explicó.

Además, relató cómo se produjo el accidente. "Es tan sencillo que vamos por una autopista de peaje, precisamente por seguridad, y de repente ves algo delante, chocas y todo lo posterior es complicado. Creo que el coche y la suerte nos salvó la vida y sobre todo de lesiones más importantes", relató.

"VIETTO NOS VA A AYUDAR A MANTENER UNA MAYOR COMPETITIVIDAD"

Por otra parte, Marcelino valoró la incorporación del delantero argentino Luciano Vietto, como cedido por el Atlético hasta final de temporada, y reconoció que ante algunos problemas físicos que arrastran los delanteros valencianistas creyeron que era "demasiado arriesgado" quedarse con sólo tres.

"Valoramos varias posibilidades y, como os dije, el mercado es muy complicado, por lo que si decidíamos incorporar a algún jugador tendríamos como razones principales que conociera el idioma y la competición, y con Vietto se dan ambas situaciones. Se dieron circunstancias favorables tanto por él como por el Atlético de Madrid. Seguro que nos va a ayudar a mantener una mayor competitividad y eficacia en la zona de ataque", continuó.

En este sentido, analizó que en el Atlético sólo "le ha faltado gol", mientras que en el Sevilla, en porcentaje de minutos y goles, tuvo "números buenos". "El Atlético es uno de los equipos más importantes del mundo, como dice su trayectoria, y creo que le ha faltado gol en momentos puntuales que aumenta la confianza del futbolista, la seguridad y te garantiza tener más minutos", afirmó.

Sobre los últimos resultados, con dos derrotas seguidas en LaLiga Santander y un empate ante Las Palmas en Copa (1-1), explicó que necesitan "un análisis más profundo", y precisó que el equipo ha perdido "eficacia en las dos áreas". "Nos llegan poquísimo, posiblemente sean los partidos donde menos veces nos han llegado, pero tienen eficacia, y antes teníamos nosotros y la hemos perdido", manifestó.

"En las Palmas jugamos 35 minutos no buenos, debemos exigirnos más, pero en el segundo tiempo generamos suficiente para haber ganado. Ante el Villarreal CF fuimos muy superiores salvo en el resultado, pero en líneas generales, hicimos uno de los mejores partidos en nuestro campo en lo que va de Liga. La humildad siempre debe estar presente, porque si no, nos va a llevar a errores. Estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo, no que nos faltó humildad, sino que la debemos conservar siempre en su máxima expresión", analizó.

A pesar de todo, el preparador 'che' nota a sus futbolistas "alegres" y con una "muy buena dinámica de entrenamiento". "Nos falta tener mayor continuidad, disputar 90 minutos al máximo nivel en todos los aspectos del juego, en partidos como el del Villarreal CF en casa o el jugado en Las Palmas, se hicieron más méritos para ganar que en otros partidos que logramos ganar", subrayó.

Por último, sobre el duelo ante el Girona, apuntó a que el cuadro de Pablo Machín es "tremendamente intenso". "Corren como diablos, han sumado 12 puntos fuera de casa, nos va a exigir estar atentos, a la hora de atacar tienen una idea clara, con Stuani como referencia. Es un equipo tremendamente exigente, en defensa se mueve con cinco, los dos carrileros son ofensivos, es algo diferente a lo que solemos encontrarnos. Necesitamos muy buen nivel y más acierto en las áreas que en los últimos partidos", concluyó.