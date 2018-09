Marcos Senna: "Me gusta el grupo: equipos tradicionales y buenas ciudades"

Publicado 31/08/2018 15:32:02 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Relaciones Institucionales del Villarreal, el hispano-brasileño Marcos Senna, aseguró que le gusta el grupo de la Liga Europa que le ha tocado al conjunto amarillo, tras el sorteo celebrado este viernes en Mónaco y que les ha unido con Rapid de Viena, Spartak de Moscú y Glasgow Rangers.

"Me gusta el grupo. Son equipos tradicionales y buenas ciudades. Espero que no nos toquen los viajes en la peor época de frío. No queríamos volver a Astana (Kazajistán), que son ocho horas. A la gente, por lo general, le ha gustado el grupo", indicó Senna en declaraciones a Movistar que recoge Europa Press.

Sin embargo, sabe que la Liga Europa "es una competición complicada". Para el campeón de la Eurocopa 2008 en Viena, donde tendrá que viajar el Villarreal en las próximas semanas para enfrentarse al Rapid, lo importante es que estén "preparados". "Van a ser unos partidos bonitos. Los jugadores quieren jugar encuentros como estos", afirmó.

El equipo entrenado por Javier Calleja ha comenzado LaLiga Santander con un empate como visitante ante el Sevilla y una derrota en la primera jornada ante la Real Sociedad. Sin embargo, Senna intuye buenas sensaciones. "Queremos seguir en la misma línea de como acabamos la temporada. Hemos reforzado al equipo, veo que podamos hacer un buen año y hay mucha ilusión en la plantilla", comentó.