Martín Presa: "Es rotundamente falso que el Estadio de Vallecas no tenga mantenimiento"

El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha asegurado este viernes que es "rotundamente falso" que el Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid y cedido al club franjirrojo, no tenga mantenimiento y recordó la falta de presupuesto del Gobierno regional en años anteriores para llevar a cabo las obras pertinentes, que se deben a "fallos estructurales", según el mandatario, que hizo un llamamiento a los aficionados rayistas para llevar a cabo "un buen uso de las instalaciones".

"Es rotundamente falso que el estadio del Rayo Vallecano no tenga mantenimiento. Hace un año se levantó acta de las condiciones de limpieza del estadio, con un perfecto estado de los baños y las gradas antes y después de un partido. Estamos sufragando un mantenimiento mucho más caro que el que debiera ser debido a nuestros problemas estructurales", indicó en una rueda de prensa en la que no admitió preguntas.

Presa compareció por primera vez desde que la Comunidad anunciara el pasado lunes el cierre del feudo vallecano. El máximo mandatario del cuadro madrileño recalcó que la entidad lleva seis años tratando de solucionar esos problemas. "Desde 2012, en el Rayo Vallecano, haciendo un ejercicio de máxima responsabilidad, hemos mantenido múltiples reuniones para tratar de solucionar las deficiencias estructurales. El 17 de octubre de 2013 se nos trasladó un informe en el que todas las patologías se debían subsanar en cinco años, un plazo que podía ser prorrogable", añadió.

Ante ello, Presa apuntó que la Comunidad no pudo hacerse cargo entonces de esas obras por falta de presupuesto. "La Comunidad de Madrid nos trasladó la falta de partidas presupuestaria para cometer las reformas estructurales, indicando que había fines más necesarios para la ciudadanía. Después, la propia Comunidad nos propuso comprar el Estadio siempre y cuando el club se comprometiera a su posterior reforma", agregó.

Fue entonces cuando, según el presidente, había que acometer esa reforma con carácter "urgente". "En mayo de 2014, enviamos un escrito indicando que nos plantearíamos esa posibilidad a cambio de ser nosotros los que nos encargáramos de esos gastos inherentes para esos cambios que había que acometer de forma urgente", manifestó.

El madrileño destacó la importancia de que la Comunidad, "por fin" se encargue de la reforma, después del cierre anunciado hasta mediados de octubre, viéndose afectados los choques ante Athletic, Alavés y Espanyol. "Ha sido bajo este Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando por fin se van a llevar a cabo esas obras de subsanación de la ITE. A partir de ahí, la única responsable de licitación, contratación y planificación de las obras es la propia Comunidad", subrayó.

"LAS ACTUALES OBRAS NO SON SUFICIENTES, NO SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES"

Además, Raúl Martín Presa apuntó que el club quiso hacerse cargo de gastos extra de la reforma para que el campo esté listo el 22 de septiembre, pero, al mismo tiempo, aseguró que la reforma no será suficiente. "Nos hemos ofrecido a sufragar gastos extras para que el Estadio esté listo el 22 de septiembre, la Comunidad se negó. Las actuales obras no son suficientes, no se ajustan a las necesidades presentes y tampoco a las futuras. A este estadio, con más de 13.500 abonados, la capacidad se le está quedando escasa", señaló.

Por otra parte, el presidente del conjunto vallecano desmintió una posible operación urbanística en los terrenos del estadio. "Las afirmaciones de posibles especulaciones urbanísticas son absolutamente falsas, son injuriosas y difamatorias. Este Consejo de Administración quiere que el Club permanezca en el corazón de Vallecas, así lo hicimos desde 2011, cuando cogimos un club en quiebra y con más de 62 millones de euros de deuda", resaltó.

Por último, Presa aludió a otros problemas del estadio. "Es cierto que hay una plaga de palomas en el Estadio, el Rayo está luchando para mitigarla. Además, en el interior del recinto hay malos olores, por el estado de las tuberías. Un fallo estructural, esta instalación debería ser revisada. Se debería de revisar también el número de baños en el estadio y la instalación eléctrica completa porque hay poca iluminación en algunas zonas", comentó.

En este sentido, Presa se dirigió a la parroquia rayista para realizar un "correcto uso de las instalaciones" y respaldó la decisión de cerrar el Estadio de Vallecas para "garantizar la seguridad". "Hago un llamamiento para el correcto uso de las instalaciones. Desde el Rayo queremos decir que nos alineamos con cualquier medida que vaya encaminada a cubrir la seguridad del 100% de los aficionados que vayan al Estadio de Vallecas", dijo.

Los aficionados del Rayo convocaron para este sábado una manifestación en protesta por el "deterioro" del estado de Vallecas y el cierre temporal del campo al público hasta que concluyan las obras del recinto.