Mendilibar: "Nos iría muy bien ganar pero la preocupación seguiría igual"

Publicado 30/08/2018 16:10:56 CET

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado que una victoria para estrenar su casillero en LaLiga Santander, frente a la Real Sociedad en partido de la tercera jornada, les iría "bien", pero ha señalado que necesitan mejorar el juego y encontrar buenas sensaciones para evitar que la "preocupación" siga igual.

"¿Ahora o nunca? ¿Me estás degollando? Hemos jugado dos partidos... Tenemos este partido, luego viene la semana de descanso y nos iría muy bien ganar, pero la preocupación seguiría igual. Puedes no jugar bien y ganar, tenemos que intentar competir", comentó en rueda de prensa.

El Eibar, que ha sumado dos derrotas frente a Huesca y Getafe, dos rivales directos en principio, quiere aprovechar el derbi para decir adiós al pesimismo. "Vamos con la no motivación de los resultados, de pensar en lo malo. La Real piensa en lo bueno que están haciendo. Los resultados a veces, para un lado o para otro, te pueden engañar", manifestó.

"Veo a la Real sacando puntos, siendo eficaz, que es importante porque te da confianza el ser eficiente. Están bien, han jugado dos partidos fuera de casa y han sacado algo en los dos, vienen a por el tercero con esa motivación", avisó en este sentido.

Sobre medirse a Asier Garitano, que ha cambiado el Leganés por la Real Sociedad, cree que será diferente a los duelos anteriores y también distinto a los derbis contra la Real de Eusebio. "Creo que Asier con Eusebio se parecen bastante poco, y nos hemos enfrentado a equipos de Asier pero para él también será nuevo tras estar creo que cuatro años en Leganés", relativizó.

Preguntado por el mercado, señaló que no confía en ver reforzada su plantilla y no quiso adelantarse a la presentación del extremo argentino Pablo de Blasis, último fichaje procedente del Mainz alemán, para destacar sus cualidades. "No creo que vaya a haber más incorporaciones. Y de De Blasis esperar a que os lo presenten y os lo digan, no soy el que habla de la gente que viene", aportó.

"Para mí somos los 24 que estamos, me es igual que sea jugador nuevo o viejo, que lleve años o sea recién llegado, no miro a eso. Estoy conforme, en un número muy grande son los que queremos que estén. Y esto es muy largo", apostilló sobre la confección de su plantilla.