Michel Platini supera a Lennart Johansson por 27 a 23 votos y se convierte en nuevo presidente de UEFA

Actualizado 26/01/2007 14:17:43 CET

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El francés Michel Platini se convirtió hoy en el nuevo presidente de la UEFA tras superar al sueco Lennart Johansson en la votación realizada en el XXXI Congreso Ordinario de Düsseldorf por los delegados de las 52 federaciones miembro del máximo organismo del fútbol europeo.

Platini, 51 años, logró un total de 27 votos, por 23 de Johansson, que llevaba en el cargo desde 1990, ya que hubo dos abstenciones, con lo que superó la necesaria mayoría por la mitad de votos válidos más uno para convertirse en el nuevo máximo mandatario del fútbol europeo.

Natural del Joeuf, localidad cercana a Nancy e hijo de padres italianos, representa la savia nueva y busca un cambio en el fútbol europeo. Asegura que su idea no es la de una "revolución", pero sí desea reducir el número de representantes de las grandes potencias futbolísticas, sobre todo en la Liga de Campeones.

"Mi idea es reducir el número de equipos de los países más potentes. Tres representantes son suficientes y así los demás tendrán sus oportunidades. La grandeza del fútbol está en su universalidad", aseguraba, en un punto de su 'programa' que puede traerle en el futuro controversia con las grandes ligas.

En otros puntos de su programa, el ex futbolista desea restablecer el diálogo en el mundo del fútbol, reforzar la lucha contra las lacras de este deporte como el racismo, los traspasos dudosos o el dopaje, entre otros, además de aumentar la solidaridad y el intercambio entre las federaciones y señalar el valor de ejemplo que debe dar el fútbol a la sociedad.

BRILLANTE CARRERA DEPORTIVA Y PASIÓN EL FÚTBOL.

Nacido el 21 de junio de 1955, Platini tuvo una brillante carrera como futbolista antes de involucrarse en el mundo de la administración y la política en el fútbol. El galo comenzó su carrera en el Nancy y después fichó por el Saint-Etienne en 1979, antes de triunfar en la Juventus.

Con la 'Vecchia Signora' jugó entre 1982 y 1987, conquistando la Copa de Europa en 1985 y la Recopa y la Supercopa en 1984, entre otros muchos galardones. Con Francia conquistó la Eurocopa de 1984 en la final ante España y brilló igualmente en tres Mundiales.

Después de colgar las botas, dirigió la selección francesa entre 1988 y 1992 antes de decantarse por la política del fútbol. Así, primero fue co-presidente del Comité Organizador del Mundial 1998, pasando después a ser miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y miembro europeo del Comité Ejecutivo de la FIFA desde 2002.

Igualmente, es presidente de la Comité Técnico y de Desarrollo de la FIFA, y vicepresidente de la Federación Francesa de Fútbol, y cuenta con el respaldo del presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Joseph Blatter.

"En mi corazón, yo me quedo con un futbolista. No me avergüenzo de mostrar mi predilección por Michel Platini. Está claro que la edad juega su papel. Cuando quieres competir a un alto nivel, hay una cierta edad a la que ya no puedes", consideró Blatter.