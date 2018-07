Mikel Merino: "Verme en LaLiga con los grandes es un reto para mí"

Publicado 16/07/2018 17:28:36 CET

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador de la Real Sociedad Mikel Merino ha señalado este lunes en su presentación que confía en superar el reto que se ha puesto de ser importante en el equipo donostiarra y en LaLiga Santander, además de estar contento por poder intentarlo cerca de casa y de su familia tras su paso por el Borussia Dortmund o el Newcastle.

"No vuelvo con deudas pendientes ni nada de eso, pero sí tenía un poco de ambición por volver a LaLiga y verme aquí con los grandes jugadores que hay es un reto para mí. He estado en otras ligas, he visto cómo funciona el extranjero, y quiero demostrar que puedo ser importante en esta Liga", aseguró en rueda de prensa.

Además, aseguró que la presión se la pondrá él mismo. "Me exijo mucho, quiero dar lo mejor de mí mismo y no me regalo halagos, soy muy ambicioso y la presión que tengo es la mía. Los demás pueden hablar, no me afecta. Es bueno exigirse al máximo", aportó.

Merino, a sus 22 años, ha probado la Premier League gracias al Newcastle United, con 24 partidos --con un gol y una asistencia--, y la Bundesliga tras su paso por un Borussia Dortmund que le fichó de Osasuna en 2016.

"Gracias por todo el interés que habéis puesto y por haberme hecho sentir como en casa estos días. He estado genial con los compañeros y con todo el mundo que compone este gran club", agradeció el centrocampista navarro.

En este sentido, aseguró estar "muy contento" por haber llegado a un lugar "idóneo para crecer" como persona y como futbolista. "Gracias a todos porque para mí es algo muy bonito estar aquí y sé que habéis puesto mucho interés desde hace mucho tiempo y se agradece mucho", manifestó.

"La Real siempre siempre ha estado ligada a jugadores navarros que han hecho historia aquí. Es muy bonito estar aquí, estoy como en casa, con la familia y en un entorno parecido al que me he criado. Si hay que elegir un lugar en el que sentirme identificado sería la Real", señaló el de Pamplona.

Por su parte, el presidente del club 'txuri-urdin', Jokin Aperribay, desveló que iban tras Merino hacía tiempo. "La Real hacía tiempo que tenía ganas de que estuvieras aquí, y estás al lado de casa y esperamos que sean años de éxitos. Te encuentras con un vestuario que es un grupo joven, con muchas cosas de hacer las cosas bien. Esperamos que estés contento aquí", señaló.