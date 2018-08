Modric, el exponente tardío de la elegancia balcánica

Publicado 30/08/2018 19:50:27 CET

El 'delineante' de pases imposibles culmina un año redondo: 'Champions', subcampeón del mundo y Mejor Jugador en Rusia y ahora, de Europa

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric ha roto la dinastía Ronaldo-Messi de los últimos cuatro años y recibió este jueves el premio de la UEFA al Mejor Jugador en Europa por delante del propio Cristiano y del egipcio Mohamed Salah, reconocimiento a un año redondo en el que cosechó su tercera Liga de Campeones consecutiva, fue subcampeón y Mejor Jugador en el Mundial de Rusia, y, ahora, para la UEFA.

Tributo para un futbolista, que, a sus 32 años, está viviendo la mejor temporada en rendimiento y títulos. En su séptima temporada con el conjunto blanco, el exponente tardío de la elegancia balcánica se ha consagrado en el mejor medio del fútbol europeo junto a otros compañeros de equipo como Toni Kroos y Casemiro.

Esta campaña ha sido una de las más completas para Modric, en la que las lesiones le respetaron y acabó con 43 partidos y más de 3.300 minutos de juego. Esa carga de partidos no le impidió llegar con frescura a la cita mundialista, donde se erigió en el faro de su selección y uno de los principales artífices de que el combinado 'ajedrezado' alcanzase la final contra Francia.

Su rendimiento se ha traducido en las distinciones individuales redibidas como la reciente en Rusia, donde fue el ganador del Balón de Oro del Mundial, o la conseguido en el pasado Mundial de Clubes por delante de su entonces compañero Cristiano Ronaldo. Con este doble reconocimiento por parte de la UEFA, Modric repite como mejor centrocampista como sucediera en 2017.

El mediocentro desplegó su mejor nivel más tarde de lo habitual, pasados los 30 años, quizá por su larga estancia en el Tottenham y la necesidad de adaptación a su llegada al club madridista. De hecho, se llegó a cuestionar su fichaje en 2012 por su precio, 40 millones, y al considerarle un sustituto insuficiente para Xabi Alonso y Sami Khedira.

Seis años después, el centrocampista ha respondido a aquellos que dudaron de su talento y no ha decepcionado a quienes ya sabían de su clase. La confianza inicial del portugués José Mourinho fue clave para que el jugador fuera abriéndose hueco progresivamente en el once titular y acabar siendo un fijo con el italiano Carlo Ancelotti.

TALENTO Y DESBORDE FRENTE A TALLA

Protagonista de la 'Décima' por su centro desde la esquina en el famoso gol de Sergio Ramos de Lisboa, Modric fue cogiendo madurez y su rol de titular se volvió casi tan indiscutible como el de Cristiano Ronaldo. Los cambios en el medio se sucedían, llegando Toni Kroos, James Rodríguez y un año más tarde Carlos Casemiro, pero el jugador croata era el único inamovible.

Su perfil de juego se ha convertido en el principal aliado de un jugador al que todavía le quedan varias temporadas rindiendo a un buen nivel. Precisamente, esa calidad con el balón en los pies y su visión de juego le permiten suplir ciertas carencias como su escasa corpulencia, y pasados unos años, un posible desgaste físico.

Además, el croata no es un centrocampista 'al uso'. Su estilo no se basa únicamente en la construcción del juego madridista, sino que es también una importante arma ofensiva gracias a su largo recorrido, su disparo lejano y capacidad de desborde. Aunque parte desde el centro, Modric es capaz de finalizar una jugada en uno de los costados, donde no solo se siente cómodo, sino que genera ocasiones de peligro para su equipo.

De este modo, las virtudes del centrocampista le convierten en un futbolista completo, un jugador de equipo y un recurso tanto para la construcción como para la finalización. Su edad puede dar a pensar que no mantendrá su mejor versión durante mucho tiempo, pero su condición y su talento vaticinan una trayectoria mucho más longeva.