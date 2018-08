Modric: "Ser el mejor antes que Cristiano, Salah o Messi significa mucho"

Publicado 30/08/2018 21:20:37 CET

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, aseguró, tras ser declarado como Mejor Jugador en Europa por la UEFA, que está "seguro" de que es el mejor año de su carrera, que significa mucho ganar por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además de que durante el verano no se vio fuera del Madrid.

"Ganar este premio antes que Cristiano, Mohamed (Salah) o Messi significa mucho. He estado trabajando para llegar a lo más alto posible y gracias a Dios estoy aquí. Estoy seguro de que es el mejor año de mi carrera, individual y colectivamente", dijo el jugador del Real Madrid ante los medios.

Modric fue premiado como el Mejor Jugador de la UEFA de la pasada temporada, sucediendo a Cristiano Ronaldo en el palmarés. "Estoy muy contento y muy feliz por recibir este premio. Agradezco a los que votaron por mí, y a mis compañeros, porque esto también es un premio de ellos", afirmó.

En la votación superó a Mohamed Salah (Liverpool) y a su ex-compañero Cristiano Ronaldo (Juventus), quien no acudió a la gala celebrada en Mónaco con motivo también del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. "No me sorprende la ausencia de Cristiano. Siento que no haya estado aquí. Seguro que hay razones para que no esté. Ojalá nos veamos pronto", excusó el de Zadar.

Este podría no ser el último premio que reciba el subcampeón del mundo con Croacia y el campeón de la Champions League con el Real Madrid. "Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que el equipo vaya bien. Si llegan otros premios, perfecto", expresó con referencia al Balón de Oro.

"NO ME HE VISTO FUERA DEL REAL MADRID"

En otros asuntos, Modric ha dejado claro que no se vio fichando por otro club este verano. "No, no me he visto fuera. Estoy en el mejor club del mundo. No estoy feliz, estoy muy feliz de estar aquí y tranquilo. Quiero seguir haciendo las cosas bien", apuntó.

El ex jugador del Tottenham, que se integró más tarde al día a día con el equipo que ahora dirige Julen Lopetegui, ha jugado 95 minutos en tres encuentros oficiales. Un hecho que a Modric no le "sorprende". "Llegué más tarde que otros, no me sorprende. Hablé con el míster y él quiere incluirme poco a poco. A mi me gustaría jugar enseguida, pero el entrenador me ha dicho que esté tranquilo y que trabaje para ponerme en forma. Ya llegará el momento", aseguró.

"Me gusta jugar. Tengo que estar listo y ver qué partidos jugar y cuál no. Lo que tengo que hacer es trabajar y estar en disposición. A mí me gusta jugar todo. Por ejemplo, en el Mundial no quise faltar a ninguno. Pero si estoy en el banquillo, no pasa nada, es parte del fútbol", puntualizó.