Los momentos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Publicado 10/07/2018 18:56:03 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se despide del Real Madrid después de nueve temporadas y 438 partidos. El, primero '9' y luego '7' madridista, dice adiós habiendo conquistado todo lo posible en una nueva época dorada del club merengue, con el que ha ganado 16 títulos, cuatro de sus cinco Balones de Oro y ha dejado grandes momentos de todo tipo. Repasamos algunos de ellos.

1. Presentación con el club. Cristiano Ronaldo protagonizaba en 2009 el traspaso más caro en la historia del fútbol. Una cifra descomunal (96 millones de euros) por aquel entonces, pero que ha acabado saliendo muy rentable para el Real Madrid. Con el '9' a su espalda, el ex del United se presentaba ante todo un Santiago Bernabéu abarrotado de aficionados, quienes habían recuperado la esperanza en el club tras la llegada de Florentino Pérez, que le acompañó de otros nuevos 'galácticos' como Benzema, Kaká y Xabi Alonso.

2. Debut oficial y primer gol. El de Madeira firmaría el primero de sus 450, 451 para la web madridista, tantos el día de su debut, una victoria frente al Deportivo en el Santiago Bernabéu (3-2) que no dejó demasiadas buenas sensaciones. El equipo no estuvo bien, teniendo que remar en las dos ocasiones en las que los gallegos igualaron el marcador, y con un Cristiano que, pese a intentarlo, demostró que le faltaba tiempo de rodaje con su nuevo equipo.

3. Héroe en su primer título como blanco. Cristiano tuvo que esperar a su segunda temporada para estrenar su palmarés como madridista. Ya con José Mourinho en el banquillo el Real Madrid, el equipo blanco se llevó el premio de la Copa del Rey en el carrusel de cuatro Clásicos que hubo en apenas un mes. En la final copera de Mestalla hubo que irse a la prórroga y ahí una pared entre Marcelo y Di María terminó con un centro del argentino que cabeceó con un potente salto un Cristiano que hizo pequeño a Adriano.

4. Primer conflicto. En la campaña 2012-13, cuando parecía que el proyecto de 'The Special One' iba sobre ruedas, tras ganar la Liga el año anterior y empezar conquistando la Supercopa, llegó el primer desencuentro con el club. Cristiano Ronaldo había marcado dos goles frente al Granada pero no celebró ninguno de ellos. Todo hacía presagiar que algo sucedía, y el propio jugador lo confirmó en zona mixta, donde indicó que estaba "triste" y que el club sabía "por qué", aunque finalmente no quedó en nada.

5. Primer 'Balón de Oro' como madridista. En enero de 2014, Cristiano Ronaldo ganó su segundo 'Balón de Oro', el primero como jugador del Real Madrid, premio que recibió muy emocionado. Un año después volvería a ganar el galardón y entonces dejaría el recordado 'Siuuu' que a partir de entonces le acompañaría en el Bernabéu cuando marcaba un gol y en los campos rivales cuando había algo de mofa.

6. La ansiada 'Décima'. La llegada de Carlo Ancelotti revitalizó a un Real Madrid que firmó un doblete en su primera temporada y recuperó el trono europeo. El contundente 0-4 en el Allianz Arena y el doblete de Cristiano Ronaldo envió a su equipo a una final continental 12 años después y le permitió alcanzar la mejor cifra de goles en una sola edición de 'Champions', 16 tantos en total que se sumaron al de penalti en la final en Lisboa, gol que cerró a su vez la victoria sobre el Atlético por 4-1, aunque el astro portugués, mermado físicamente, no fue la principal figura. En los siguientes cuatro años, ganaría tres títulos más, todos ellos de forma consecutiva.

7. El cumpleaños más amargo. Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor fiesta por su 30 cumpleaños. Celebró una fiesta por todo lo alto horas después de que el equipo cayese goleado (4-0) en el Vicente Calderón ante el Atlético. Uno de sus invitados, Kevin Roldán, filtró imágenes de la fiesta y meses después, Gerard Piqué, en la celebración por el triplete en el Camp Nou dejó el recordado: 'Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo'".

8. Máximo goleador histórico del club. El 30 de septiembre de 2015, Cristiano Ronaldo se convertiría en el máximo goleador histórico del Real Madrid con su doblete ante el Malmo, superando a Raúl González (323 goles). Desde entonces, el astro portugués mantendría su olfato goleador, promediando más de un tanto por partido y acabar su periplo madridista con 451 tantos.

9. Centenario goleador en Europa. En abril de 2017 y en la eliminatoria de cuartos de final de la 'Champions' ante el Bayern, Cristiano se convertiría en el primer jugador en alcanzar el centenar de goles en competiciones europeas de clubes, con su doblete en la ida del Allianz Arena, y una semana después, llegó a los 100 en el máximo torneo continental con su triplete en el Bernabéu.

10. Su mejor gol. El 3 de abril de este año, curiosamente, el de Madeira firmaría el mejor tanto de su trayectoria deportiva en la que será su nueva casa, el Juventus Stadium, con un gol magistral y anhelado por el propio jugador después de varios intentos. El lateral Dani Carvajal colgaba un centro demasiado bombeado hacia el punto de penalti, pero allí lo esperaba el '7' para realizar una espectacular chilena para batir a Buffon y recibir el reconocimiento de la que es ahroa su afición.

11. Grandes noches europeas. El idilio de la Liga de Campeones con el Real Madrid resurgió tras la 'Décima' y con su principal estrella en estado de gracia. De los 105 goles de Cristiano en la Liga de Campeones con el club blanco, hemos querido destacar dos partidos: los 'hat-tricks' que anotó para remontar en los cuartos de 2016 el preocupante 2-0 que se traía el modesto Wolfsburgo y el que firmó en la ida de semifinales de 2017 ante el Atlético de Madrid.

12. 6 póker y 2 répoker. El asombroso olfato goleador de Cristiano Ronaldo bien se puede medir en su regularidad de cara a puerta y su promedio, aunque sobre todo se refleja en lo insaciable que se muestra en los partidos. Así lo demuestran sus seis veces en las que marcó cuatro tantos en un sólo partido, siendo las víctimas el Malmoe, Racing, Elche, Celta, Sevilla y el Girona, y dos ocasiones en las que alcanzó las 5 dianas, primero ante el Granada en la victoria por 9-1 en la temporada 2014-2015, y una temporada después ante el Espanyol en Cornellá (0-6). A ellos se añaden 37 'hat-tricks'.

13. 6 expulsiones. Además de sus goles y de sus grandes actuaciones, Cristiano Ronaldo también ha protagonizado capítulos negativos sobre el terreno de juego, como sus seis expulsiones, dos fueron en su primera temporada frente a Almería y Málaga y cuatro por agresión a un contrario. La última fue durante la pasada Supercopa de España frente al Barcelona y nada más entrar al campo para meter el 1-2. La primera amarilla fue por quitarse la camiseta y la segunda después de que el colegiado interpretase que se tiró. El portugués no sólo se perdió la vuelta sino que recibió una sanción de cinco partidos por un inoportuno empujón al colegiado.

14. Su último gol. El último gol que recordará Cristiano como jugador del Real Madrid fue el 19 de mayo de este año en el Estadio de La Cerámica de Villarreal. Un centro de su gran amigo Marcelo y un cabezazo para superar a Sergio Asenjo y poner el 0-2 fue su último servicio goleador con el conjunto madridista.

15. Su último partido. Una semana después llegaría el que sería, contra todo pronóstico entonces, su último partido con la camiseta del Real Madrid. Fue la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool del 26 de mayo y que coronó por decimotercera vez al 'rey' de Europa. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid. Hicimos historia, lo importante es que hicimos historia. Gracias a toda la afición", declaró a beIN Sports tras un partido donde apenas tuvo protagonismo.