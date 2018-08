Monchi reprueba a Bordeaux y Barça por Malcom: "Se convirtió en una subasta y decidimos salir"

Publicado 24/07/2018 21:31:55 CET

El director deportivo de la AS Roma, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha querido explicar la postura del club italiano ante la intromisión del Barcelona por el fichaje del extremo brasileño Malcom, nuevo jugador culé procedente del Girondins Bordeaux, quien en un primer momento había alcanzado un principio de acuerdo con la entidad romanista, equipo que ahora investigará si es posible denunciar al Bordeaux.

"Esto que ha sucedido con Malcom es fácil de explicar, pero complicado de entender. Habíamos llegado a un acuerdo con el representante, con el jugador y con el Bordeaux", comentó el sevillano en las redes sociales de los 'giallorossi'.

Monchi explicó que cuando su presidente, James Pallotta, se enteró de la oferta del Barcelona, le pidió "seguir adelante y mejorar la oferta del Barcelona". "Pallotta ha elegido realizar la mejor oferta posible, pero cuando la negociación se ha convertido en una subasta, hemos decidido salirnos", explicó Monchi.

"Dentro del club, estamos viendo nuestras opciones y viendo si tenemos un caso legal. Es cierto que no se firmó nada, pero hay muchos mensajes con los agentes y el presidente del Bordeaux que al menos merecen ser evaluados", advirtió.

El culebrón empezaba en la tarde del lunes, cuando la Roma y el Bordeaux anunciaban un principio de acuerdo por el traspaso del brasileño de 21 años Malcom. Sin embargo, el fichaje de los italianos se enturbió por la noche. Justo antes de que Malcom viajase a Roma, el FC Barcelona contactó con el club francés y el jugador para mejorar la oferta italiana.

El jugador, con el permiso del Bordeaux revocado, no viajó a la Ciudad Eterna, finalmente. Durante el martes ha terminado por negociar su traspaso al Barcelona, oficializado por todas las partes durante la tarde.

"El acuerdo estaba hecho. Teníamos permiso para que el jugador viajase a Roma para efectuar el reconocimiento médico. El plan era que llegase a las 11 de la noche, todo estaba solucionado y por eso estábamos tranquilos", narró Monchi.

Incluso, el director deportivo romanista comentó que fue el Girondins Bordeaux quien quiso publicar el acuerdo. "Su presidente [Stephane Martin] me llamó 30 minutos después para explicarme que en función de los rumores, les iba mejor hacer un anuncio oficial, y aunque a nosotros no, por temas bursátiles, ellos insistieron y al final publicamos un tuit sobre el principio de acuerdo", apuntó.

"Hace unos días, comprobé que varios equipos se interesaban por Malcom, el Barcelona entre ellos. Por ello, intenté cerrar el acuerdo rápido y lo logramos. Por eso me sorprendió que los representantes de Malcom me llamaran para decir que el Bordeaux había cancelado el permiso para que viajase a Roma", añadió.

"Llamé a Martin [presidente Bordeaux] y me contó que el Barcelona había mejorado nuestra oferta y que si no la incrementábamos, no podríamos fichar al jugador. Le contesté que teníamos un acuerdo pero él me contestó que no se había firmado nada y que, a pesar de haber intercambiado algunos documentos para firmar, nada se podía dar por hecho", prosiguió.

Monchi ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus hinchas, que en la noche del lunes esperaron en vano la llegada del brasileño al aeropuerto de Roma-Ciampino. "A nuestros tifosi les digo que seguimos trabajando: encontraremos un jugador que quiera venir a la Roma y que sea igual o más fuerte que Malcom", concluyó.