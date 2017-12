Montella: "Quiero hablar con Nzonzi y entender sus ambiciones"

Actualizado 30/12/2017 14:35:49 CET

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, apostó por "intentar jugar al fútbol" como la principal vía para conseguir victorias en un equipo en el que quiere recuperar a un jugador "importante" como Steven Nzonzi, apartado con Eduardo Berizzo,

"Mi modelo de fútbol se concretiza a través de un modelo de juego activo, a través de un espíritu de grupo, a través de una pasión que tiene que empezar por cada uno de los jugadores, un modelo proactivo. Opino que si intentamos jugar al fútbol es más fácil ganar", señaló Montella en su presentación como técnico sevillista recogida por la web del club.

El italiano dio las gracias a José Castro y al Sevilla por "la oportunidad increíble de entrenar aquí". "Mi objetivo es ganar más como técnico y este es el club para expresar mis ideas. Es una gran oportunidad para mí, era un objetivo que tenía y lo he alcanzado. Cuando jugué aquí con la Fiorentina me encantó el estadio y el club, el espíritu es muy bonito para todos los que jugamos aquí", se sinceró.

El exdelantero no ha tenido "la oportunidad de ver lo últimos partidos" del conjunto andaluz, pero será "lo primero" que hará para ver "lo que pasó". "Creo que el Sevilla tiene que jugar con espíritu, con pasión en su fútbol. Este va a ser mi primer objetivo", reiteró.

Y para ello intentará volver a contar con Nzonzi, con el que Berizzo no contaba desde el choque contra el Liverpool en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es un jugador muy muy bueno, uno de mis objetivos es hablar con él y entender cuáles son sus ambiciones, sus ideas. Para mí es un jugador importante del Sevilla", ratificó.

Montella indicó que no ha "hablado todavía" con el director deportivo, Óscar Arias, sobre refuerzos invernales, pero que "si es necesario" los buscarán. "Pero somos una familia y las decisiones importantes se toman en familia", añadió.

En el club tendrá como ayudante a su compatriota y exjugador sevillista Enzo Maresca, alguien que "ha hecho historia en este club y tiene el respeto de todos en Italia", y se reencontrará con jugadores como Muriel y Correa. "Les conozco y son futbolistas con mucho talento, pero tenemos muchos con talento en este equipo. Son dos jugadores que pueden explotar porque tienen potencial inmenso", admitió.

"Este partido no puede ser cualquiera", aseveró preguntado por el derbi ante el Betis del día de Reyes. "He vivido muchos derbis, en Roma, en Génova. He jugado muchas derbis como futbolista, también los derbis de Milán y sé que son partidos distintos. Este será un partido que tendremos que preparar con corazón, con pasión, pero sobre todo con cabeza y lucidez. Me hubiera gustado tener más días, hubiera sido mejor, pero esto es el fútbol y no pasa nada", sentenció el italiano.