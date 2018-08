Mourinho defiende a Lopetegui: "Decidí irme al Madrid y no por ello fui menos profesional con el Inter"

Publicado 01/08/2018 11:22:33 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, mostró su apoyo a Julen Lopetegui tras su marcha de la selección española por haber firmado con el Real Madrid antes del Mundial, explicando que esa situación ya la vivió siendo técnico del Inter y fichando por el conjuto blanco antes del final de temporada.

"Estaba entrenando al Inter y decidí irme al Real Madrid, y no por ello fui menos profesional con el Inter. De hecho, disputé la final de la 'Champions League' con el Inter cuando todo el mundo sabía que me iba a ir al Real Madrid. Nuestras decisiones del futuro no nos hacen más o menos profesionales. Cuando eres un profesional, eres profesional hasta el último día", aseguró.

Mourinho cambió el Inter de Milán por el Real Madrid en 2010, justo el año en el que logró ganar la Liga de Campeones con los 'nerazzurri', precisamente en el Santiago Bernabéu.

El Manchester United derrotó al Real Madrid en el primer partido de pretemporada de los blancos. Sin embargo, el resultado del duelo disputado en Miami (Estados Unidos) no significa "nada" para el entrenador portugués.

"Como le ocurre a mi equipo, este Real Madrid no es el Real Madrid. Es un suma de grupos de jugadores. Algunos son del primer equipo, otros del Castilla o del Madrid C, otros que vuelven cedidos. Este resultado no significa nada para ellos. Ellos tienen más tiempo para prepararse, porque en La Liga entienden mejor que la Premier que se necesita un poco más de tiempo", analizó.

El portugués piensa que la baja de Cristiano se notará, pero que a su vez la entidad madridista es más grande que un jugador. "Todo el mundo sabe lo que es Cristiano Ronaldo, pero también todo el mundo sabe lo que significa el Real Madrid por lo que creo que siempre echas de menos a un jugador como Cristiano, pero el Real Madrid es más grande que cualquier jugador", aseguró.

Por último, elogió al nuevo entrenador del Madrid, con quien coincidió en el FC Barcelona durante la temporada 1996-97, en la que Lopetegui era portero de los culés y Mourinho uno de los ayudantes de Bobby Robson. "Deseo a Julen Lopetegui la mejor de las suertes. Le conozco desde hace 21 o 22 años. Es buen chico, buen entrenador. Le deseo lo mejor", le dedicó el setubalense.