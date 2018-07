Mourinho, muy cauto de cara al derbi: "Si me regalas 1-0 ó 2-1, acepto ya"

Actualizado 25/11/2011 14:15:54 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, se ha mostrado tremendamente cauto, frenando la euforia de cara al derbi, dejando claro que el Atlético de Madrid algún día ganará, y que "a lo mejor" ese día es este sábado, por lo que firmaría ahora mismo una victoria por la mínima.

"Si me regalas 1-0 ó 2-1, yo acepto ya", sentencia el técnico, recalcando, como sabe por experiencia propia que "los derbis son derbis" y que en este caso no valen ni rachas ni estadísticas, por mucho que el Atlético no gane en el Bernabéu desde hace doce años.

"Ya ganará, a lo mejor gana mañana. Si la gente piensa que es fácil, a lo mejor ganarán más fácil ellos. Si la gente piensa que vamos a meter tres o cuatro y vamos a jugar contra el Dínamo, la gente se equivoca. Soy experto y tengo muchos años vistos para saber que en un derbi no interesa la tradición, ni la estadística, es un partido en el que todo puede pasar", avisa.

Así, recuerda como fue su primer derbi cuando entrenaba a un Benfica que estaba muy mal y se midió al Sporting, que era el campeón, el líder y el más fuerte. "Llegaron pensando que nos iban a meter tres o cuatro y les metimos tres", rememora.

Por eso, se muestra molesto cuando se le habla de goleadas o de un posible 'pacto' para no 'humillar' al rival. "¿Estás bromeando o en serio? Si no es broma, no tiene ni respuesta", espetó ante esta pregunta.

Así, asegura que la posible "euforia" no le "preocupa" porque en el seno del equipo no es así, "en absoluto": "Somos profesionales, expertos, tenemos experiencias vividas en el fútbol de los dos lados y no es un problema. La gente de fuera a lo mejor sí se tiene que preparar para dificultades".

"Yo a los jugadores les digo siempre que respeten el fútbol y sepan que cualquier resultado puede acontecer y no estoy preocupado porque sé que la gente tienen la conciencia de que en cada partido todo puede pasar", añade.

Por otra parte y sobre la posible táctica defensiva por la que pueda apostar Gregorio Manzano, Mourinho rechaza censurar el planteamiento de un colega. "Como entrenador, no soy nadie para criticar el planteamiento de un entrenador y nada a reprochar. Si soy un aficionado, como cuando voy al cine, si alguien me dice que la película es muy mala no voy. Y si es el realizador el que me lo dice, no voy. Como espectador, no compro la entrada; como entrenador, respeto su planteamiento y nos tocará a nosotros intentar hacer nuestro partido", argumenta.

De todas formas, sabe que no siempre se juega como se quiere, aunque la idea inicial del equipo blanco sea la apuesta por un juego vistoso y que ofrezca un buen espectáculo. "Nos estamos preparado para jugar como intentamos jugar siempre. Después, nunca se sabe lo que puede pasar en el partido. Fuimos a Valencia a jugar como en el primer tiempo y en el segundo no lo conseguimos y en los últimos minutos nos tuvimos que meter atrás", recuerda.

"Por eso, tienes que estar preparado para todo. A lo mejor el Atlético es el dominador y tenemos que defender, pero nuestra intención inicial es jugar bien, ganar, marcar goles, dar espectáculo y que los madridistas salgan contentos con el resultado y el resto con el fútbol", valora.

"EL ATLÉTICO PODRÍA PELEAR POR EL TÍTULO LA PRÓXIMA TEMPORADA".

José Mourinho, que no quiso hablar de nombres propios en su rival, sí considera que "el Atlético tiene una gran plantilla". "Decir que puede jugar por el título es demasiado porque en este momento la distancia no lo permite, pero sí pelear por la 'Champions' y, con más tiempo de trabajo, como me han dado a mí un segundo año, por qué no jugar por el título. La grandes plantillas se transforman en grandes equipos y espero un gran equipo mañana", expresa.

Respecto a la buena marcha de su propio equipo, confía en que no sea contraproducente y que al final de temporada bajen el ritmo. "El año pasado en mayo estábamos muy bien, pero era tarde, habíamos perdido demasiados puntos hasta entonces. Es verdad que en mayo es cuando tienes o no las Copas en la mano, pero para ganarlas tienes que estar bien toda la temporada. A lo menor llega otro momento malo, pero lo importante es que se salga rápido, que las rachas negativas sean sólo momentos", dijo.

Finalmente, eludió hablar de su elección para el 'Balón de Oro' --"No voto así que no tengo ni que pensarlo"-- o de la designación de Fernández Borbalán como árbitro del clásico del día 10 de diciembre. "Falta mucho. También está Iturralde para el partido de antes o Mateu para el derbi", concluyó.