Muniesa: "Eusebio quiere que disfrutemos jugando a fútbol"

Actualizado 11/07/2018 15:40:52 CET

"Dicen que el segundo año es más difícil y deseo que mantengamos la misma ilusión"

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Girona FC Marc Muniesa ha desvelado este miércoles que el nuevo entrenador del equipo, Eusebio Sacristán, les ha pedido que "disfruten" jugando a fútbol como principal declaración de intenciones, y por otro lado, el central ha asegurado ser "feliz" por poder seguir en el club tras su cesión del año pasado.

"Ha sido un futbolista reconocido y nos recalca que quiere que disfrutemos jugando a fútbol. Nos ha dejado claro que quiere continuar con la misma dinámica, añadiendo sus matices, y pondrá de su parte para adaptarse a lo ya hay", aseguró a los medios tras el entrenamiento en las instalaciones del club.

Sobre Eusebio, recordó el tiempo que le tuvo como entrenador en el Barça B y destacó el gran número de variantes que utiliza en sus equipos. "Estuvimos juntos medio año, sufrí la lesión con el primer equipo y estuve en el filial. Le gusta jugar y tácticamente utiliza diversas variantes que seguro nos permitirán crecer", afirmó.

"Tener más recursos siempre es positivo, debemos ser capaces de ampliar nuestro abanico de opciones. Los tópicos dicen que el segundo año es más difícil y deseo que mantengamos la misma ilusión. Si perdemos esto, tendremos más complicado llegar a la permanencia", subrayó el jugador de Lloret de Mar sobre qué puede aportar Eusebio respecto al anterior técnico, Pablo Machín.

En lo que se refiere a su papel dentro del equipo, expresó su deseo de jugar durante muchos años en Primera. "Hay un extra, también de motivación. Queremos que el club se mantenga en esta línea y que pueda vivir muchos años en Primera. He aprendido mucho de los gerundenses como Àlex Granell, Pere Pons y Eloi Amagat, me gustaría ser como ellos de aquí a unos años", señaló.

"Me hace muy feliz continuar en el Girona, tenemos un vestuario muy sano con gente humilde y ganas de trabajar. Creo que esto se vio sobre el terreno de juego y esperamos que se vuelva a repetir este curso", añadió sobre el hecho de que el club ejerciera la cláusula de compra tras su cesión el año pasado por parte del Stoke inglés.

Preguntado sobre qué considera importante para la temporada que comienza, hizo hincapié en dos cuestiones; tener continuidad y no lesionarse. "Una vez sales del once, cuesta mucho volver a entrar. De las experiencias, me quedo con la parte positiva aunque tengo la intención de comenzar igual, con la continuidad inicial del año pasado, y no sufrir lesiones para poder poner las cosas difíciles al nuevo entrenador", manifestó.

"Hemos comenzado bien, haciendo dobles sesiones, el primer contacto con el nuevo cuerpo técnico es muy bueno, nos están enseñando cosas nuevas. Ahora todo el trabajo es físico. Hoy hemos hecho alguna 'cosilla', pero muy por encima. A medida que pasen los días y los partidos, veremos qué intenciones existen y cómo jugaremos", aportó sobre el arranque de la pretemporada.

Por otro lado, sobre cómo encara el Girona el mercado de fichajes y cómo afecta a los jugadores, se mostró prudente. "Esto va para largo y costará, debemos remar todos juntos e intentar aislarnos aunque por momentos es difícil, ya que hablas con los compañeros y no sabemos quién vendrá o quién se irá", señaló.