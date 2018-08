Navas: "Lopetegui me dijo que confía en mí, hay gente que todavía cree en mí"

Publicado 30/08/2018 21:39:28 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Keylor Navas explicó que el nuevo técnico blanco Julen Lopetegui le transmitió su confianza de cara a una temporada en la que "hay gente que todavía sigue creyendo" en sus virtudes, ante la incorporación del meta belga Thibaut Courtois, y después de recoger este jueves el premio al mejor portero del año para la UEFA.

"Muy feliz, agradecido con Dios. Doy las gracias a mi familia, a mis compañeros y a toda la gente que ha creído en mí, que creo que hay gente que todavía sigue creyendo en mí y eso me motiva bastante", dijo ante los medios tras la gala, con motivo también del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el Fórum Grimaldi.

Navas no dejó puntada sin hilo, en medio de las voces que ven hasta raro que Lopetegui no haya hecho ni siquiera debutar a Courtois. "Cuando a uno le reconocen el trabajo es como cargar baterías y seguir ahí. Aunque muchas veces no se valora, vale la pena esforzarse, me quedo con eso", dijo.

"Yo no lo veo tanto como que tenga que demostrar, porque yo no salgo en la cancha pensando en que tengo que demostrar nada a nadie. Salgo pensando en disfrutar, con ganas de hacer lo que me gusta. El poder estar en un campo es una bendición. Lo veo desde ese punto de vista, no se le puede caer bien a todo el mundo", añadió.

El meta de Costa Rica no se conforma ni siquiera con jugar solo una competición. "Mi sentir no ha cambiado en nada, porque todos los años que he jugado al fútbol nunca me he sentido como titular. Con Julen he hablado, no nos ha dicho qué es lo que va a hacer pero me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo, y para mí esas palabras son importantes", comentó.

"Siempre voy a querer jugar todos los partidos y los torneos, pero en decisiones del entrenador no me puedo meter", añadió, antes de explicar su ausencia con Costa Rica para el próximo parón de selecciones. "Tuve una conversación con el seleccionador, eran unos viajes bastante largos y estamos haciendo la pretemporada y tomamos la decisión de que me podía quedar en Madrid entrenador, conociendo más la idea del entrenador y eso me va a ayudar a estar al 100% en los partidos que vienen y con la selección también estaré mejor en las eliminatorias", dijo.

Además, Navas calificó a Cristiano Ronaldo como "el mejor jugador del mundo", del que siempre va a "hablar bien", aunque no quiso valorar su ausencia en Mónaco, y aseguró que su compañero Luka Modric "merece" el premio a mejor jugador de Europa porque "ha hecho un año increíble".