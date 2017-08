Neymar: "No he venido al PSG por falta de protagonismo en el Barcelona"

Actualizado 04/08/2017 14:57:45 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Neymar Jr se mostró "muy feliz" por llegar al Paris Saint-Germain, al que quiere dar "los títulos que se merece", y negó que su salida del FC Barcelona haya sido "por falta de protagonismo".

"Estoy muy contento y muy feliz de venir a un gran club y a una ciudad maravillosa. No tengo palabras para describir lo que siente mi corazón y estoy animado para entrenar y jugar y ganar los títulos que este club se merece", señaló Neymar en su rueda de prensa de presentación oficial con el PSG.

En este sentido, dejó claro que su decisión de salir del FC Barcelona, se debió a querer "buscar algo diferente". "No me ha influenciado nada. Mi deseo de venir fue porque era un nuevo reto, no porque me sintiese incómodo o con falta de protagonismo, nunca lo he buscado en mi vida, no es lo que quiero", zanjó.

"Uno de los motivos que fiché por el FC Barcelona fue para jugar con Messi, es mi ídolo y le trato como el mejor del mundo, para mí lo es. No hubo presión, sólo en la primera semana porque estaba nervioso de estar con Messi, pero después estaba tranquilo y jugar con los mejores es mucho más fácil. Agradezco a Leo por su acogida estos cuatro años y he aprendido mucho a su lado, jugando y entrenando", recalcó.

El atacante indicó que Dios ha dicho que "tenía que ser ahora" cuando recalase en París para jugar en un equipo donde "no han cambiado" sus retos, que ahora son "más grandes", aunque dejar el Barça haya sido "una de las decisiones más difíciles" de su vida.

"Estaba bien adaptado y tenía amigos, no ha sido fácil, pero estoy muy feliz por haber dejado amigos. La vida del futbolista pasa rápido y dejar amistades por donde vas es muy grande. He sido muy feliz en los cuatro años allí y sentí que era el momento de buscar nuevos retos, que en el Barça los había, pero quería algo nuevo", prosiguió.

Por ello, pensó "mucho" su salida del club azulgrana. "Es muy complicado hablar de algo que no tenía muy claro. Ha sido muy difícil la decisión, pero es lo que mi corazón me ha pedido", comentó un Neymar que envió "un mensaje de mucho cariño y respeto" a la afición 'culé'.

"No tengo queja, hice historia en el Barcelona, he ganado títulos, marcado goles y he ayudado de la mejor manera posible, pero no se puede dejar a todos contentos y los aficionados apasionados van más allá del fútbol", subrayó. "Los que piensen eso es que no saben nada de mí", zanjó preguntado sobre si el dinero había sido una motivación para recalar en el PSG y que no sentía haber sido "irrespetuoso con nadie". "Si quieres irte el jugador tiene todo el derecho", aseveró.

En este sentido, aclaró que pidió a Gerard Piqué que no "pusiese" la famosa foto en las redes sociales y el 'Se queda'. "No lo tenía claro, pero ha sido su manera de expresar sus sentimientos, es un gran amigo del fútbol", puntualizó, admitiendo que anunciar que se iba "fue un momento de presión".

El internacional se mostró a "disposición" para jugar ya en el primer partido liguero de este fin de semana, aunque "todavía" no sabe donde le pondrá Unai Emery. "No he hablado con el míster, me gusta jugar donde sea, si me pones de portero puedo jugar", bromeó.

"Llegué al Barcelona para jugar con Messi y ahora he venido a París por la ambición del club, el proyecto que tiene y los jugadores. He venido a un equipo con jugadores de calidad y estoy animado para ser uno más, ayudarles. Quiero hacer historia, ganar todos los títulos", remarcó Neymar, que también confesó que "el nivel" de la Liga francesa es "bueno", pese a que muchos hayan dicho que no tiene la calidad de LaLiga Santander o la Premier.