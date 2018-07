Neymar: "Tengo muy buena amistad con Messi y eso se nota en el campo"

Publicado 26/01/2015 15:01:51 CET

El delantero brasileño del FC Barcelona, Neymar da Silva, ha explicado que la "muy buena amistad" que mantiene con Lionel Messi influye para que pasen "cosas buenas en el campo", al tiempo que ha asegurado que "a nadie le gusta ser sustituido" y que le gustaría "jugarlo todo", pero que respeta las decisiones de su técnico Luis Enrique porque es "el que manda".

"Cuando tienes una buena relación fuera del campo, dentro del campo las cosas fluyen. La amistad que tengo con Messi fuera es muy buena y eso se nota, por eso suceden estas cosas buenas en el campo. Queremos que esto siga siendo así para ganar títulos", explicó Neymar en la presentación de un acuerdo publicitario entre el club y la empresa brasileña de higiene Baruel.

"Nunca he querido ser el mejor en nada, solo mejor que yo mismo", explicó el brasileño, que reiteró que no tiene "ningún problema" en alabar a su compañero de equipo. "Ya compartí vestuario con Robinho, que era mi ídolo, y no tuve problemas con él. Para mí Messi siempre será el mejor que vi jugar y esa será mi opinión independientemente de lo que pase en el futuro. Eso nunca cambiará", zanjó.

En este sentido, se le preguntó por las palabras de Johan Cruyff cuando el Barça fichó a Neymar, en las que el holandés dijo que "no es bueno tener a dos gallos en el mismo corral". "Respeto la opinión de Cruyff, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero quizás se ha equivocado. Cada vez estamos mejor y es el inicio. Aún podemos cambiar muchas cosas", aclaró.

Además, el brasileño explicó que, cuando comete un error sobre el campo por no dar un pase, pide perdón sin mirar de qué compañero se trata. "Es el respeto por un compañero, no hago eso solo con Messi. Si veo que me he equivocado, pido disculpas y ya está", zanjó, dos días después de que su equipo completara un partido "espectacular" en Elche (0-6).

"RESPETO LAS DECISIONES DE LUIS ENRIQUE, ES EL QUE MANDA".

A nivel personal, Neymar reconoció que "a nadie le gusta ser sustituido". "Yo quiero jugar todos los partidos sin parar, siempre he sido así, desde pequeño. Pero respeto las decisiones de Luis Enrique. Me pone, me pone. Me saca, me saca. Él es quien manda", recordó al respecto el atacante, que no se siente "sorprendido" por la temporada que está completando.

"En la primera temporada tenía que conocerlo todo. Siempre he dicho que había que hacer cosas por el Barça, no solo dentro del campo, también fuera. No sé si es el mejor momento de mi carrera, pero sí en el Barça. Estoy en mi mejor momento aquí, cada vez más crezco más. Tengo muchas cosas que hacer por el Barça todavía. Quiero conseguir títulos, conquistas, más cosas. Me siento importante", aseguró con ambición.

En cuanto a la falta de puntería de Luis Suárez, el de Mogi das Cruzes declaró que "es difícil darle consejos a uno de los mejores goleadores del mundo y es a alguien así". "Yo creo que tiene que ser él quien me dé recomendaciones a mí. Está haciendo un gran papel y ayudando con goles y asistencias. Para mí es un honor disfrutar en el campo a su lado. Espero que podamos marcar una época juntos", deseó.

Respecto al tridente que forman los dos juntos con Messi, aseguró que no sabe si son la mejor delantera del mundo, pero sí que están "complicándole las cosas a los rivales", algo que esperan repetir el próximo miércoles frente al Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de la Copa del Rey.

"Es uno de los partidos más importantes del año. Debemos estar plenamente concentrados para poder jugar un buen partido. Nos espera un partido muy difícil contra un equipo de inmensa calidad", advirtió el brasileño.