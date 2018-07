Nolito: "El Madrid ha tenido mucha pegada"

Publicado 27/04/2015 1:10:48 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESSS) -

El delantero del Celta Manuel Agudo 'Nolito' ha reconocido la "pegada" del Real Madrid como clave en la derrota de los de Vigo este domingo en Balaídos (2-4), ante un rival que demostró su calidad y que se llevó la victoria a pesar de que los locales se adelantaron en el marcador con un gol suyo a los nueve minutos.

"Contento no se va uno, a mí no me gusta ni perder al parchís, pero a veces se gana y a veces se pierde. El Madrid ha tenido mucha pegada y son jugadores de mucho talento", indicó, en declaraciones a Canal Plus recogidas por Europa Press, confesando su malestar a pesar la buena imagen mostrada por el Celta.

Y es que el delantero celeste destacó la "pegada y talento" de los blancos. "Teníamos enfrente al Madrid, que tiene muchos jugadores con pegada y talento. Hemos intentado competir al máximo y nos han faltado pequeños detalles. Hay que felicitar al Madrid y a nosotros también. Hemos intentado competir pero nos han machacado en la segunda mitad", afirmó.

"Tenemos los puntos que tenemos y vamos a intentar competir todos los partidos que quedan. Contra el Madrid, el Atleti o el Barcelona no tenemos nada que perder, hemos sido valientes pero el Madrid también juega y no necesita mucho para hacerte un gol", añadió.

Por último, Nolito lamentó las facilidades en defensa y la poca duración de la ventaja de su gol, ya que los blancos dieron la vuelta al marcador ya en el minuto 24. "Nos faltó quizá un poco más de tranquilidad cuando hemos estado por delante. Nos ha faltado más concentración en defensa. Lo hemos intentado, es una pena pero ahora toca partido el miércoles y hay que seguir", finalizó.