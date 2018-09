Odriozola: "El único secreto es trabajar, trabajar y trabajar"

Publicado 12/09/2018 13:40:54 CET

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Álvaro Odriozola explicó este miércoles que sabía de la dureza que entrañaba llegar al "mejor club del mundo" y que para tener oportunidades "el único secreto es trabajar, trabajar y trabajar", confirmando que ya se encontraba "en plenas condiciones" y "con muchísimas ganas" para debutar con el conjunto madridista.

"Cuando llegas al Real Madrid sabes que la competencia es máxima porque es el mejor club del mundo. El único secreto es trabajar, trabajar y trabajar", dijo Odriozola en la sede central de El Ganso, en Boadilla del Monte, donde presentó su acuerdo con la marca de ropa.

Preguntado sobre si ya se había recuperado de los problemas físicos, el guipuzcoano explicó que estaba "en plenas condiciones". "El fútbol te pone trabas cuando menos te lo esperas. He aprovechado este parón para recuperar el tono necesario", añadió, antes de asegurar que estaba disponible para debutar este sábado ante el Athletic después de no tener minutos ni en la Supercopa de Europa ni en las tres primeras jornadas de Liga.

"Lopetegui ya sabe que ya estoy preparado para jugar. Tengo muchísimas ganas de debutar con el Real Madrid. Más allá del fútbol, lo que puedo aportar es trabajo, sacrificio y voluntad de hacerlo muy bien", respondió sobre su papel en el conjunto blanco.

El lateral derecho reconoció que "el proceso de adaptación al Real Madrid ha sido muy rápido". "Ya conocía a muchos de la selección y, sobre todo, por el buen rollo que hay en el vestuario. Todos somos una familia", argumentó.

Sus compañeros en el actual campeón de la 'Champions' están siendo también protagonistas para los premios individuales de la temporada y para Odriozola, quien se merece el 'Balón de Oro', "sin duda", es el croata Luka Modric. "No sé de favoritos. Ganó la 'Champions' y fue subcampeón del mundo. Además, su forma de jugar nos tiene a todos enamorados, así que él merece el premio", confesó.

"Me sorprende que Bale no esté en la lista para el 'The Best'. Cuando le he conocido entrenando, me ha sorprendido para bien. Le he visto hacer cosas que la mayoría no puede. Es una maravilla como jugador y como persona. Me asombra que no esté entre los candidatos", añadió sobre la ausencia del galés para entrar en el mejor once.

"ASENSIO VA A TENER UNA GRANDÍSIMA TEMPORADA"

El vasco habló también del pasado Mundial y de lo que ocurrió entre el exseleccionador Julen Lopetegui y el presidente de la RFEF Luis Rubiales y si pudo influir en el mal hacer de la selección en Rusia.

"No me gusta buscar culpables, pasó lo que pasó. Teníamos un equipo muy bueno, estábamos muy unidos con Julen. Son circunstancias que ocurren y no puedes hacer nada", declaró al respecto.

Ahora, la selección española ha empezado su nueva etapa con Luis Enrique Martínez con buenas sensaciones, con triunfos ante Inglaterra y Croacia, en este último con seis madridistas en el once titular, un dato que para el joven futbolista "pone en valor al trabajo del Madrid en los últimos años", aseverando que siente "orgullo" porque este motivo.

"Disfruté como un niño del partidazo que hicieron y trabajaré para que me llame Luis Enrique", afirmó el donostiarra de 22 años, que elogió a Marco Asensio, que participó en cinco goles de los seis que marcó la Roja. "Ya le conocía desde la Sub-21. Ya dije en su día que iba a ser uno de los mejores de la historia de España. Tiene una calidad espectacular y le auguro una grandísima temporada", afirmó.

El ex de la Real Sociedad ve "similitudes y alguna diferencia" con el nuevo estilo de España. Para Odriozola, con Luis Enrique "es un juego más vertical al suprimir un poco la posesión", lo que cree que le podría beneficiar. "Por mis características creo que puede venir bien a mi forma de jugar. Disfruté mucho viendo el partido y espero estar en un futuro con ellos", remarcó.

En el acto celebrado en la madrileña localidad de Boadilla del Monte, Odriozola estuvo acompañado por los hermanos Cebrián, Álvaro y Clemente, propietarios de la marca de ropa 'El Ganso', que el vasco ha vestido desde su infancia. Incluso existen fotografías visitando el Santiago Bernabéu de niño con zapatillas de esta marca.