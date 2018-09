Parejo: "Estamos centrados en el partido y no en la vuelta de Cristiano"

Publicado 18/09/2018 18:20:57 CET

El jugador y capitán del Valencia CF, Dani Parejo, ha asegurado este martes, en la previa del estreno en la Liga de Campeones frente a la Juventus en Mestalla, que se centran en ganar el partid y en superar a los italianos y no en el regreso de Cristiano Ronaldo a España.

"Estamos centrados en el partido, eso de que vuelva Cristiano a España, con la 'Juve' y que vuelva a jugar contra un equipo español, os da más juego a vosotros que a nosotros. Ha hecho números impresionantes, todos le conocemos y es muy importante para ellos", comentó en rueda de prensa.

De todos modos, reiteró que no están centrados en que esté Cristiano Ronaldo como rival. "Aunque planteamos el partido intentando aminorar sus virtudes, no nos fijamos en él. Sabemos de sus fuertes, también la calidad y cómo juega Ronaldo, pero os da más bola a vosotros", reiteró.

Y es que cree que la Juventus tiene un 'equipazo'. "Es uno de los favoritos a ganar la 'Champions' y lo demuestra con dos finales en los últimos cuatro años. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, y va a ser un partido difícil como todos", auguró.

"Las sensaciones son buenas, positivas, y estamos con mucha ilusión. El Valencia vuelve a estar en esta competición en la que tenemos que pelear cada año para estar en ella. Jugamos ante un rival atractivo, complicado, un gran equipo pero jugamos en casa con nuestra gente y jugamos con la ilusión de todos. Son suficientes los argumentos como para ir a buscar los tres puntos en casa", señaló sobre el partido.

Pese a que todavía no conocen la victoria en LaLiga Santander, confían en abrir con buen pie la Liga de Campeones. "Empieza otra competición y empezamos de cero, vamos con muchas ganas e ilusión porque jugamos en casa, ante nuestro público, y es un partido atractivo para todos; para jugadores y para aficionados", reconoció.

"Estamos empezando y no de la mejor manera, no es nada nuevo que los equipos de LaLiga exigen muchísimo. Pero no me preocupa, creo que vamos a hacer un año extraordinario y que el Valencia va a estar luchando por meterse en la Liga de Campeones", comentó sobre su andadura en LaLiga, con tres empates y una derrota.