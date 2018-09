Pau López: "No me esperaba estar en la lista"

Publicado 31/08/2018 13:35:27 CET

El portero del Real Betis Pau López aseguró que no se esperaba estar en la lista de convocados del seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, para los encuentros contra Inglaterra y Croacia de la Liga de Naciones, que se disputarán en Londres y Elche los próximos 8 y 11 de septiembre.

"No me lo esperaba. No pensaba que podía estar, aunque sabía que estaba en la prelista. Es el sueño de todos los niños de España. Quiero agradecer al Betis y al Espanyol, pues mi convocatoria es en parte por mis compañeros. Sería imposible sin ellos", declaró el catalán.

El gerundense podría debutar en la selección absoluta, después de haber sido internacional sub-21 entre 2015 y 2017. España jugará ante Inglaterra en Wembley el sábado 8 de septiembre y ante Croacia el martes 11 en el Martínez Valero de Elche. Ambos encuentros pertenecen a la nueva Liga de Naciones.

Sin embargo, López, que en diciembre cumplirá 24 años, no quiere descentrarse del siguiente e importante encuentro: el derbi sevillano. El Betis-Sevilla está programado para el domingo (20.45) a jugarse en el estadio Benito Villamarín.

"La convocatoria es bonita, pero ahora quiero pensar en el derbi y a partir del lunes pensaré en la seleccción y disfrutaré de unas sensaciones increíbles", expresó.