Pepe celebra 100 partidos con Portugal con el empate ante Croacia

Publicado 07/09/2018 0:04:11 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central del Besiktas Pepe dio el empate (1-1) a Portugal ante Croacia en el amistoso celebrado este jueves en el Estadio Algarve, anotando de cabeza en el que era su partido número 100 con la camiseta de su país.

Croacia, reciente finalista del Mundial de Rusia, se adelantó por medio de Ivan Perisic a los 15 minutos, que cazó con precisión un balón rebotado en el área rival. A la media hora, Pepe, con el brazalete de capitán, hizo el 1-1.

El ex del Real Madrid celebró con gol los 100 partidos como internacional, en un choque en el que Portugal no contó con el también ex de los blancos Cristiano Ronaldo. Además, debutaron Sergio Oliveira y Gedson Fernandes.

Una rejuvenecida Portugal dominó en la segunda parte y tuvo la opción de victoria por medio de Mário Rui. Luka Modric llevó el peso croata en el centro del campo con Ivan Rakitic también reservado.