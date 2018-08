Piqué: "Jugar en el Barça es muy sacrificado; y de defensa, aún más"

Actualizado 13/08/2018 22:31:41 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista catalán Gerard Piqué, central del FC Barcelona, ha afirmado este lunes que "es muy sacrificado" desempeñar las labores de defensa en la entidad culé, en cuyo primer equipo debutó hace ahora 10 años.

"Jugar en el Barça es muy sacrificado; y de defensa, aún más. Sabemos que la competencia siempre es muy grande, aquí están los mejores del mundo y tienes que luchar por una posición. Ya son 10 años, y ahora cada año que venga será un año más para disfrutar", comentó Piqué durante una entrevista a la web oficial del club.

El 13 de agosto de 2008, el central catalán debutó con el primer equipo blaugrana en el Camp Nou para un duelo de la previa de la Liga de Campeones ante el Wisla de Cracovia, que acabó con triunfo local por 4-0. "Fue especial, jugábamos en el Camp Nou el primer partido oficial de la temporada. Empecé jugando un rato y dejamos la eliminatoria sentenciada. Fue muy bien, salí muy contento del estadio", rememoró.

Además, Piqué valoró esta exitosa década. "El balance es muy, muy bueno. No me hubiera esperado nunca ganar lo ganado, jugar todo lo que he jugado y tener la importancia que he tenido durante todos estos años. Me siento un privilegiado, he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando mucho aquí. Sé que habrá un día que tendré que marcharme; pero hasta que llegue ese día, quiero disfrutar como el que más", dijo al respecto.

En cuanto a sus mejores recuerdos, destacó las 'Champions Leagues' conquistadas. "La de Berlín me hizo mucha ilusión, veníamos de unos primeros meses complicados y ganamos todo. Fue el segundo triplete, que significa que esta hornada de jugadores hizo cosas que ninguno hubiera esperado nunca", aseguró.

Por último, elogió a varios compañeros: "Puyol es el compañero que más me ha marcado; desde el primer momento me recibió como un hermano, jugábamos en la misma posición tanto en el Barça como la selección y nos entendíamos muy bien. A pesar de ser muy diferentes de forma de ser, conectamos muy bien desde el primer momento".