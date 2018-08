Piqué: "Serán los títulos los que digan si es una buena plantilla"

Publicado 27/08/2018 16:11:47 CET

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué que la calidad de la plantilla diseñada para abordar todos los título esta temporada deberá ser analizada al final del curso en función de los resultados y que los nuevos fichajes continúan con su adaptación al equipo.

"Serán los títulos los que digan si la plantilla es mejor. Lenglet se posiciona muy bien y Arthur y Malcom son muy jóvenes aún. Es muy importante pensar en el presente y en el futuro", afirmó Piqué ante la prensa en Barcelona, donde apadrinó la presentación del Poker Stars Live.

Sobre la irrupción de Dembélé en este inicio de temporada, el central catalán declaró que a pesar de su juventud le queda mucho camino por recorrer. "Dembélé ha hecho una gran pretemporada. Es muy joven, le queda mucho recorrido. El primer año siempre cuesta en un club grande como el Barça y esperamos ver su mejor versión", manifestó.

Preguntado sobre la polémica del mal estado del césped del Jose Zorrilla, Piqué analizó lo sucedido. "No es un tema de presupuestos, sino de planificación. Debe haber una regulación y gente que esté pendiente de que todo esté preparado en los estadios que toque. En una liga que dice ser la mejor del mundo, que representa a los mejores clubes y jugadores, no puede ser que la hierba esté en el estado que estaba. Ya no por penalizar el espectáculo, sino por el riesgo de lesión. Se debe reflexionar y tomar las medidas necesarias y esperar que no vuelva a suceder", pidió.

En cuanto al liderazgo de Leo Messi, a partir de su nombramiento como primer capitán del equipo, Piqué defendió que el argentino no necesita ser capitán para ejercer su liderazgo al frente del equipo. "No creo que Leo necesite el brazalete para el liderazgo del club. Ya lo tenía anteriormente. Tras la marcha de Andrés esto del liderazgo es anecdótico, lo ha tenido otros años", aseveró.

En lo que respecta al inicio del Real Madrid en LaLiga, con dos victorias en dos partidos, el central señaló que espera un Real Madrid competitivo y donde el juego sea más coral tras la marcha de Cristiano Ronaldo. "Creo que empezar la temporada con dos victorias y con buen fútbol, planteado por Julen, al que conocemos de la selección. Espero un equipo muy bien trabajado que tenga la pelota y que se base más en el equipo que en las individualidades. Será un equipo muy fuerte", señaló.

"NUNCA HEMOS GANADO LA CHAMPIONS SIN GANAR LA LIGA"

Sobre el objetivo de ganar la Champions este año, Piqué afirmó que intentarán conquistarla pero sin dejar de pensar en LaLiga. "La Champions es el título más importante que hay, donde juegan los mejores equipos de Europa, donde te lo juegas todo en pocos partidos. Sería un suicidio dedicarse solo a este tipo de competiciones. Donde somos más fuertes es en la competiciones de larga distancia. LaLiga será el termómetro que nos dirá si estamos bien o no. Si ganamos la Champions será genial, aunque nunca hemos ganado la Champions sin ganar la liga", explicó.

El central aseguró que el equipo está preparado para intentar no cometer los mismos errores que otros años y poder aspirar a ganar la Liga de Campeones. "Debemos aprender de los errores del pasado. Intentaremos no tener malos días y jugar como sabemos con el estilo que siempre hemos defendido, es el que nos ha dado muchos títulos", declaró.

Sobre el VAR y su papel decisivo en las dos primeras jornadas, Piqué señaló que es un gran avance para el fútbol y de esta manera el resultado será más justo. "El VAR tiene cosas buenas y malas, hay goles que no los celebras tan efusivamente, pero en líneas generales ayuda muchísimo y no solo a los árbitros, también a los jugadores. No habrá tan malas actitudes y ayudará en los fueras de juego, penaltis... Quitará presión a los árbitros. Hacía tiempo que era necesario", declaró.

Preguntado sobre la relación de Pogba y Mourinho en el Manchester United, el jugador 'culé' respetó al club de Manchester y rehusó hacer declaraciones sobre ello. "Sé poco sobre lo que está pasando en Manchester en la relación entre Pogba y Mourinho. Pogba es una gran jugador del United, veremos en el futuro. Seremos felices si vienen grandes jugadores pero respetamos al Manchester United", manifestó.

En cuanto a la selección española, en la que ya no volverá a jugar, Piqué aseguró que será Luis Enrique el que decida ese nuevo liderazgo. "Lo tiene que decir el míster. Sergio Ramos ha hecho un papel increíble en la selección, no soy yo quien va a decir quién va a liderar esto. Él va a escoger a los jugadores necesarios", afirmó.

Por último, analizó la posibilidad de jugar el Girona-Barça en Estados Unidos y dejó entrever que los jugadores se han mostrado molestos por esta decisión. "Va a ser difícil organizarlo por el tema de los socios. Para el Girona es el partido que al aficionado más le apetece ver. Que lo organicen bien y que lo expliquen. Encontrarte de buenas a primeras con que vas a jugar en Estados Unidos sin hablar con los jugadores queda bastante mal. Los que jugamos al fútbol somos los jugadores", concluyó.