Pjanic: "He oído y leído muchas cosas que no son verdad"

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic ha asegurado este viernes estar "contento" en la Juventus y que "no son verdad" los rumores que le sitúan lejos de Turín, en el FC Barcelona o en el Manchester City, además de celebrar la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo.

"Estoy escuchando muchas cosas que no son verdad. Estoy bien, preparando la nueva temporada, que es lo más importante", afirmó Pjanic en declaraciones a ESPN FC recogidas por Europa Press tras un acto publicitario en Nueva York.

Pjanic recalcó estar contento y alegre en la 'Vecchia Signora'. "Lo que he hecho estos dos últimos años en la Juventus ha sido bonito, estoy contento. He escuchado y leído muchas cosas que ya digo que no son verdad", reiteró.

Por otro lado, celebró la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo y confía en que con él puedan ganar títulos que el luso ha logrado como madridista. "Estamos contentos de que esté aquí en unos días para la pretemporada, es un gran fichaje", aseguró.

"El equipo está contento, él está contento, hará lo que ha hecho en el pasado y ojalá gane aquí muchos títulos como ha hecho en el Real Madrid", aseveró quien debería ser un socio ofensivo de Ronaldo en la 'Juve'.

Además, restó importancia a que el portugués fuera verdugo de la Juventus en la Liga de Campeones en el pasado. "Lo que pasó la pasada temporada es normal, es fútbol. El Real Madrid es un gran club y ganó mucho, Cristiano Ronaldo es un gran jugador y puede ayudar a su nuevo club, puede dar mucho a esta Juventus", auguró.

Pjanic no se ve, no obstante, favorito de cara a ganar la próxima 'Champions'. "Tenemos que jugar contra Barcelona, Real Madrid, Bayern, PSG, hay muchos equipos que pueden ganar la 'Champions'. Tenemos que jugar bien, merecer estar en la final, no será fácil pero tenemos un buen equipo", celebró.