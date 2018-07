Platini denuncia el "cinismo procesal y legal" de la FIFA

Publicado 21/12/2015 17:03:03 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El francés Michel Platini, que este lunes ha sido inhabilitado por ocho años por el Comité Ético de la FIFA, ha denunciado a través de su abogado el "cinismo procesal y legal" del organismo rector del fútbol mundial, cuyo "único propósito" era "dañar" su imagen para que no pudiese aspirar a la presidencia de la FIFA.

"Debemos felicitar a los jueces de la FIFA, que son realmente coherentes, nunca se desviaron de ese cinismo tanto procesal como legal que tenía como único propósito de dañar a Michel Platini en su deseo de aspirar a presidente de la FIFA", comentó el abogado de Platini, Thibaud d'Alès.

Este lunes, el Comité de Ética de la FIFA ha inhabilitado al presidente de la FIFA, Joseph Blatter y a Michel Platini por un período de ocho años por un pago de 1,8 millones de euros del suizo al francés en 2011.

El organismo calificó de "no convincente" la explicación de Platini sobre el cobro. "Platini no actuó con completa credibilidad e integridad, mostrando falta de conciencia de la importancia de sus deberes, obligaciones y responsabilidades concomitantes", indica. Además, de la sanción de ocho años de inhabilitación, el francés deberá pagar 80.000 francos suizos -74.000 euros- de multa.

D'Alès ha advertido del interés de la FIFA en alargar el proceso y ha denunciado que todavía no han sido informados de los cargos de los que se acusa al dirigente galo. "A pesar del calendario impuesto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que deseaba que este caso pudiese quedar en sus manos en fechas compatibles con la elección a la presidencia el 26 de febrero, la FIFA comunicó oficialmente a Platini que los motivos de la decisión se comunicarían durante la primera quincena de enero de 2016. Sin embargo, los reglamentos de la FIFA prohíben los recursos antes de recibir una justificación", afirmó.

Además, el letrado del mandatario francés ha informado de que el pasado 16 de diciembre envió una carta a la FIFA solicitando saltarse los recursos internos para ir directamente al TAS, pero que no ha podido obtenerlo por el momento. "Si realmente la FIFA tiene una preocupación ética, no puedo imaginar en ningún momento que no se adhieran a nuestra solicitud", concluyó.