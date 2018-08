Pozo, en su presentación con el Rayo: "Mi prioridad siempre ha sido venir aquí"

Publicado 31/07/2018 18:40:57 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista malagueño José Ángel Pozo, reciente fichaje del Rayo Vallecano, ha declarado este martes que su "prioridad" siempre ha sido la de recalar en el conjunto madrileño y se ha mostrado con muchas ganas de encarar una "temporada ilusionante".

"Mi prioridad siempre ha sido venir aquí y el club lo sabía. Es una temporada muy ilusionante y estoy muy feliz de defender esta camiseta porque han sido semanas complicadas. La negociación ha sido larga y difícil, pero tenía la esperanza de venir aquí y lo importante es que he venido. Agradezco al club el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar la confianza que han depositado en mí", afirmó en su presentación con el cuadro madrileño.

El centrocampista se mostró encantado al estar a las órdenes de su nuevo entrenador, Míchel. "El míster tiene una idea de juego que me viene bien, que es la de tratar bien a la pelota. Ya se demostró que el Rayo hace un fútbol vistoso y eso me atraía para venir aquí. De Segunda a Primera hay una categoría y un gran salto. Sabemos que será una temporada que nos va a exigir mucho, pero nos estamos preparando para lo que viene", señaló.

El de Fuengirola apuntó que se ve con buenas sensaciones de cara a la nueva campaña. "Me veo con confianza, me veo bien, han apostado para que esté en Primera y eso es algo bonito y voy a trabajar para que vean que no están equivocados. Sobre la afición, sobre Vallecas, he jugado dos veces como visitante, el ambiente que se vive es espectacular y la afición aprieta desde el principio", concluyó.