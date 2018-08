Ramos: "El Real Madrid se ha vuelto a reivindicar"

Publicado 30/08/2018 21:51:46 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, valoró el sorteo de la Liga de Campeones, donde su equipo quedó encuadrado en el grupo G con Roma, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen, declarando que hay que "valorar", de la misma forma que a la Roma, a los otros dos rivales y que este jueves el conjunto blanco "se ha vuelto a reivindicar" ya que el sevillano, Keylor Navas, Luka Modric y Cristiano Ronaldo se han llevado los premios a mejores jugadores de la temporada.

"Esta ha sido una noche especial, una gala que siempre es gratificante para gente que nos desvivimos por el fútbol. Hoy, nuevamente, se reivindica el Real Madrid como club. Keylor, Modric, Cristiano y en mi caso. Eso es señal de que las cosas se están haciendo bien, pero en el fútbol no puedes vivir del pasado, empezamos la temporada de cero y con la máxima ilusión y ambición, como si no hubiéramos ganado nada", afirmó a los medios tras la gala.

El zaguero no quiso menospreciar a CSKA de Moscú y Viktoria Plzen, rivales en el grupo. "Esto es una lotería. Hoy le tocaba a Diego Forlán y Kaká. Aunque la gente no dé tanto valor a los otros dos rivales que a la Roma, hay que darle el mismo valor a todos los equipos. Han hecho méritos para estar ahí y vamos a intentar hacer una buena fase de grupos. Cualquier error en la 'Champions' te penaliza y no queremos eso", añadió.

A pesar de la empresa complicada, Ramos apeló a ir con "humildad" para alcanzar la final en el Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio. "Es complicado, pero el Madrid ya sabe el camino, es un plus de motivación que sea en el Metropolitano. Hay que ir con mucha humildad porque el camino es muy largo", señaló.

El defensor se mostró muy contento por recibir el premio a mejor defensa del año para la UEFA. "El fútbol es un deporte colectivo y se gana por la unión. También es muy gratificante llegar a casa y tener una vitrina con tus premios individuales, ese premio al sacrificio y al esfuerzo, tantas horas que quitas a tu familia. Eso da un poco de sentido a desvivirte tanto", indicó.

A pesar de ello, el capitán madridista dejó claro que piensa como equipo. "Yo siempre he hecho mucho hincapié en las palabras equipo y familia, es la clave del éxito. Tener dentro del grupo esa piña, esa hermandad es clave. Cuando un compañero no puede correr, corres por él. Ese espíritu y compromiso marca la diferencia. El Real Madrid lo ha demostrado, nos desvivimos por este escudo con unión", comentó.

Ramos también habló sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la gala celebrada en Mónaco. "No he hablado con él, tendrá sus motivos. Nosotros nos hemos enterado cuando nos estábamos poniendo el micro, no es una respuesta de la que pueda decir mucho más, quizás es una pregunta para él. No creo que él no se alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear porque no lo gane él, pero porque lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Si hay un jugador que se merece ganar un premio como este es Luka Modric", explicó.

Por último, valoró el fichaje de Mariano y el posible pensamiento del aficionado madridista sobre ello. "No sé si se es injusto, la opinión de la gente es muy respetable y nunca puedes entrar a valorar algo tan personal. El Madrid lleva ganando muchos años, quizás se esperaba algo más sonado, con más nombre, pero cuando hemos ganado, no hemos ganado por eso, hemos ganado por la unión", sentenció.