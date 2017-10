Publicado 17/10/2017 22:48:49 CET

El Real Madrid pincha en hueso con el Tottenham Los blancos no pasan del empate y comparten liderato del grupo con los ingleses

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pasó del empate (1-1) frente al Tottenham Hotspur en el tercer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y comparte liderato con su rival este miércoles, ambos con siete puntos, después de haberse volcado sin éxito en la segunda parte sobre la meta del cuadro londinense.

Algo extraño pasa en el Santiago Bernabéu. De seis partidos esta temporada -entre Liga y 'Champions'- solo ha ganado dos. El equipo de Zinédine Zidane, que está sacando mejores resultados lejos de la capital, no pudo con un Tottenham bien plantado, serio en su idea de juego y acorazado con un Harry Kane que demostró tener los galones que presumía.

Los blancos, que acabaron en el área 'spur', tardaron muy poco en encontrarse. A los cinco minutos fue Cristiano quien llevó el cuero al poste tras un centro del canterano Achraf, el elegido por Zidane en lugar de Nacho. El rechace, en botas de Benzema, también se fue al limbo, pero la sensación del arranque dejaba claras las intenciones del Real Madrid, sobre todo por la verticalidad de sus bandas.

El espacio ganado por las laterales dificultó la salida del balón para un Tottenham que no entró en calor hasta pasados los primeros 15 minutos. Los de Pochettino necesitaron recibir un par de rejones para 'meterse' de lleno en el partido y así fue tras el segundo aviso de Cristiano con un disparo cruzado. Desde ese momento crecieron las credenciales del equipo londinense.

Con Harry Kane a la cabeza, el máximo goleador de la Premier y hombre de moda en el Tottenham, los ingleses encontraron oxígeno con dos acciones aisladas. Primero con un remate de cabeza que despejó Keylor Navas y después pidiendo un penalti en una acción de Casemiro sobre Fernando Llorente después de que Kane sacase las costuras a Marcelo.

En diez minutos, solo su presencia, intimidó a un Madrid que se vio con el marcador en contra instantes después. Una sensacional jugada de Aurier por el costado derecho -nuevamente- acabó en el corazón del área, Kane la tocó con la espuela y Varane, en su intención por despejarla, terminó metiéndosela en su propia portería a la media hora de partido.

En su arreón habitual, y después de haber dominado al comienzo, el orgullo herido de los merengues les llevó a obtener una rápida respuesta. Con Isco llevando el timón, fue el mejor en la creación, el Madrid logró empatar antes del descanso gracias a una jugada colectiva que acabó en las botas de Kroos. Cuando el alemán iba a lanzar fue trabado por un defensa de los londinenses.

Cristiano, fiel a su cita, no falló desde los 11 metros y devolvió la igualdad a un choque donde el Tottenham también tuvo sus opciones en la segunda mitad. Con la inteligencia que siempre ha caracterizado a los equipos de Pochettino, el cuadro inglés pudo haber cambiado las portadas de este miércoles si Navas no mete los dedos en un mano a mano con Kane. O si Eriksen no hubiera mandado al lateral de la red un disparo en franca posición.

Fue entonces cuando apretó los dientes el Real Madrid, metió la sexta marcha y se lanzó -sin la claridad de otras ocasiones- a por una victoria que nunca llegó. Ni Ramos en un córner, ni Cristiano en un disparo desde fuera del área. El Tottenham se llevó el botín y el actual campeón de Europa tendrá que ganarse el primer puesto del grupo en su visita a Londres.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - TOTTENHAM HOTSPUR, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Keyor Navas; Achraf, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco (Lucas Vázquez, min.87), Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio, min.76).

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davinson Sánchez; Dier, Winks, Sissoko (Son, min.89), Eriksen; Llorente (Rose, min.80) y Kane.

--GOLES:

0 - 1, min.28, Varane, en propia puerta.

1 - 1, min.42, Cristiano Ronaldo, de penalti.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó con tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo (min.32) en el Real Madrid y a Aurier (min.43) en el Tottenham.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. Lleno.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de los últimos días en Galicia y en Portugal.