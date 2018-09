Rivaldo: "El dominio del Madrid hará que el Barça lo dé todo para acabar con la pesadilla en Champions"

Publicado 21/09/2018 12:00:28 CET

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Vitor Borba Ferreira, 'Rivaldo', ha señalado que ve a los blaugranas como favoritos para la presente edición de la Liga de Campeones por varios motivos, como su buen arranque o el 'hat-trick' de Leo Messi, pero también por querer acabar con la "pesadilla del dominio" del Real Madrid en los últimos años.

"Elegiría al FC Barcelona ya que han empezado bien con un 4-0. Además, tienen esa motivación extra para acabar con el dominio del Madrid. Esto tiene que hacer que den todo para acabar con esta pesadilla para los seguidores del Barcelona en la Champions League", señaló en declaraciones facilitadas este viernes por 'Betfair'.

Rivaldo, embajador de la casa de apuestas, cree que el buen inicio en la 'Champions' con un Messi estelar puede ser síntoma de que el Barça pueda estar de nuevo en la pugna por el título.

"Comenzar con tres goles es importante para él después de haberse quedado fuera de los nominados al Balón de Oro por primera vez en diez años. Esta temporada volverá a demostrar que merece estar conectado con el prestigioso premio", apuntó sobre el '10'.

De todos modos, el brasileño cree que el argentino lucha por el equipo y no por ser el mejor. "Messi puede haber tomado cierta ventaja sobre Ronaldo en la carrera por ser el máximo goleador, pero no creo que esté pensando en eso. Su objetivo es ayudar al Barcelona a alcanzar sus metas, no competir con Ronaldo", comparó.

Precisamente, sobre la expulsión del portugués en el duelo de la Juventus frente al Valencia CF, a la media hora y por una acción con Murillo, Rivaldo consideró que el árbitro "cometió un error". "No se merecía la tarjeta roja. Posiblemente una amarilla hubiese sido la mejor decisión al no haber agresión", expresó.

"No soy fan del VAR, incluso cuando podría haber ayudado en esta jugada. Esta herramienta no puede resolver todas las situaciones, como ya vimos en el Mundial con varios errores", apuntó sobre si el sistema de videoarbitraje habría evitado polémica.

En cuanto al Real Madrid, señaló que está jugando bien pero que puede echar de menos a Ronaldo. "Está jugando como un grupo. Cuando los partidos realmente importantes lleguen ya veremos si esto funciona o si necesitarán algún jugador que vaya un paso por delante como Cristiano Ronaldo solía hacer. Debemos esperar hasta las últimas rondas para conocer su potencial", manifestó.