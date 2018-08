Roberto Trashorras anuncia su retirada

Publicado 29/08/2018 18:57:34 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista gallego Roberto Trashorras, ex jugador de FC Barcelona, Celta de Vigo o Rayo Vallecano, entre otros, ha anunciado, este miércoles, su retirada como profesional a los 37 años.

"He intentado retrasar nuestra despedida, pero no he podido hacerlo más. Las circunstancias han hecho que ahora sea el momento adecuado. Te conozco desde que era muy pequeñito y siempre has sido un amigo fiel. Hemos reído juntos, también llorado, vivido grandes alegrías y, también, tristezas, pero siempre juntos", escribió el lucense a través de una carta en sus redes sociales.

"Como buen amigo, he intentado no fallarte nunca, tratándote con respeto y cariño. Ahora, me alejo de ti, con pena, pero sabiendo y recordando todo lo bueno y lo mucho que he disfrutado a tu lado. Ya no nos veremos todos los días, ni todas las semanas, pero sé que siempre estarás ahí. Aunque ya no será lo mismo, estoy seguro de que algún día nos volveremos a encontrar", añadió.

Por último, Trashorras aseguró que seguirá cuidando al fútbol como se merece y agradeció el apoyo recibido. "Seguiré luchando para que te traten bien y para que te cuiden como te mereces. Por ahora, lo haré desde la distancia, pero seguiré haciéndolo. Después de tanto tiempo a tu lado ¡hasta siempre, amigo! Gracias a todos los que me habéis ayudado a cumplir mi sueño. ¡Hasta siempre, fútbol!, concluyó.

El centrocampista dice adiós al fútbol después de 16 temporadas, donde vistió la camiseta de RCD Espanyol, en las categorías inferiores, FC Barcelona, club con el que debutó en Primera División, Real Madrid Castilla, Numancia, UD Las Palmas, Celta de Vigo y Rayo Vallecano, su último equipo y del que fue capitán.